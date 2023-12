Nous nous sommes récemment entretenus avec l'autrice et productrice d'Indéfendable Izabel Chevrier, qui nous a donné quelques détails sur les intrigues qui se dérouleront cet hiver dans la quotidienne de TVA.

D'abord, il faut savoir que ce sera une véritable course contre la montre au retour des Fêtes afin de retrouver Ines, qui est tenue captive dans un sous-sol par un ou plusieurs individus. Les principaux suspects sont répertoriés ici.

L'année s'amorcera avec le procès de Martial Quintal (Benoît Brière) et sa femme Myriam Ferron (Ingrid Falaise) qui s'accuseront l'un l'autre des sévices perpétrés sur leurs enfants. Puis, il y aura la conclusion de l'affaire Shawn Godin (Pierre-Paul Alain).

Juste après cela, on entrera dans une nouvelle histoire, celle de Didier Roy.

« C'est la cause d'un homme qui est accusé d'avoir assassiné sa femme dans leur résidence », nous explique l'autrice.

« C'est un homme qui semble mener une double vie. Il aurait une vie en apparence, puis une autre, loin des regards. C'est un homme qui n'est pas très expressif, c'est très difficile de savoir si ce sont de vraies émotions. Quand il se fait arrêter pour le meurtre de sa femme, c'est difficile pour nous, les téléspectateurs, de savoir s'il l'a tuée ou pas. À première vue, il a l'air innocent, mais, après, on va découvrir des choses sur Didier Roy et on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui avait une vie assez complexe. À un moment donné, il se met à y avoir des indices qui nous laissent croire que ça pourrait finalement être lui. Mais, est-ce que c'est lui? On va tout découvrir ça la saison prochaine. »

Izabel Chevrier nous révèle que la comédienne qui interprétera la fille de Didier Roy sera nulle autre que la vraie fille de Didier Lucien, Lula Brouillette-Lucien.

« C'est donc une vraie relation père-fille et, dans la fiction, son papa est accusé d'avoir tué sa mère. Ce n'est pas simple », nous dit l'autrice, heureuse de cette rencontre devant les caméras d'Indéfendable.

Précisons que Lula Brouillette-Lucien, dont la mère est la comédienne Isabelle Brouillette, vient tout juste de terminer ses études à l'École nationale de théâtre du Canada. Voyez une photo de la jeune femme au bas de l'article.

