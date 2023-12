Et voilà une belle raison de célébrer pour les fans! Alors qu'était diffusée hier la finale de mi-année d'Indéfendable, la production nous apprenait ce matin que la quotidienne est renouvelée pour une troisième saison par TVA.

Étant donné que certains comédiens, qui ont déjà terminé les tournages de la deuxième saison, ont confirmé reprendre bientôt leurs journées de tournage, on se doutait bien que ce serait le cas. Mais bien entendu, tant et aussi longtemps que le diffuseur n'en faisait pas la confirmation officielle, on devait rester sur nos gardes : c'est donc avec joie qu'on accueille cette nouvelle et qu'on dévorera la suite de la deuxième saison.

Voyez au bas de l'article une bande-annonce de ce qui nous attend dans la suite d'Indéfendable en janvier.

Hier soir, les épisodes d'automne de la captivante série se sont clôturés sur un choc, quand Inès (Nour Belkhiria), portée disparue pendant plus de 24 heures, a été retrouvée séquestrée dans un mystérieux sous-sol.

Les spéculations vont bon train quant aux coupables potentiels, parmi lesquels Shawn Godin (Pierre-Paul Alain), le fugitif du procès d'Inès, le facteur Jérémie Martel (Lucien Ratio), ancien client accusé d'agression sexuelle, et l'ex-cliente érotomane, Mylène Kirouac (Rebecca Vachon).

L'action reprendra avec force le 8 janvier, alors que le cabinet Lapointe-MacDonald se mobilise pour retrouver Inès. Léo (Sébastien Delorme) se retrouve au cœur d'un procès intense de Martial Quintal (Benoît Brière), Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), en proie à une peine difficile à surmonter après une fausse couche, doit prendre une décision cruciale. Me Kim Nolin (Julie Trépanier), ancienne stagiaire du cabinet Lapointe-MacDonald est au centre du procès, tandis que Myriam Ferron (Ingrid Falaise) cherche une nouvelle avocate.

Léo et Lapointe sont entraînés dans une histoire captivante impliquant un tueur en série (Stéphane Demers), qui fascine particulièrement Léo. Les enjeux personnels sont élevés, avec André (Michel Laperrière) recevant des menaces en raison de son amour pour la juge Clara Fortin (Josée Deschênes). Me Legrand (Martin-David Peters) devra lutter contre ses démons tout en jonglant avec la présence persistante de Jessica dans sa vie (Émilie Lajoie).

Martial Quintal et Myriam Ferron continueront leur affrontement autour de la maltraitance de leurs cinq enfants, tandis que le Dr Charbonneau (Christian Bégin) fera son retour, défendu par Me Boileau (Peter Miller) dans des procès pour agressions sexuelles sur Pierre Poirier (Hubert Proulx) et sa fille Séverine (Rosalie Loiselle).

La suite de la saison promet l'arrivée de nouveaux personnages qui entraîneront le cabinet dans encore plus de causes pleines de rebondissements. Des affaires de meurtre, impliquant des accusés tels que Didier Roy (Didier Lucien) qui est accusé du meurtre de sa femme retrouvée pendue, Romane Blais (Catherine St-Laurent), une assistante personnelle qui se serait débarassée de son patron et Fabien Berger (Alexandre Landry), qui aurait enlevé, puis assassiné un riche entrepreneur, nous tiendront encore une fois au bout de notre chaise.

C'est un rendez-vous en janvier pour découvrir les nouvelles énigmes et les destins entrelacés de nos avocats préférés. Voyez ici quand recommencent vos émissions favorites.