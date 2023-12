Les suspects s'accumulent dans la finale de mi-saison d'Indéfendable

C'est ce jeudi 14 décembre que nous était présentée la finale de mi-saison de la quotidienne Indéfendable, alors qu'on nous laissait entrevoir que la vie d'un avocat du cabinet Lapointe MacDonald-Desjardins pourrait être en danger.

Évidemment, si vous n'avez pas encore visionné cet épisode, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant, car nous aborderons ci-dessous des détails importants de l'intrigue.

Après avoir appris mercredi que Marianne (Anne-Élisabeth Bossé) perdait son bébé, c'est au tour d'Inès Saïd (Nour Belkhiria) d'être dans de beaux draps. La nouvelle avocate du cabinet a commis une grave faute professionnelle en couchant avec une cliente, Mylène Kirouac (Rebecca Vachon), qui plus est une personne érotomane qui a jeté son dévolu sur elle. L'épisode de mercredi se concluait sur une altercation entre l'avocate et sa cliente.

Ce que tu fais c'est du harcèlement. Combien de fois faut que je te le répète? Nous deux ça n'existe pas.

Ce jeudi, Inès manquait à l'appel pour le procès de Shawn Godin (Pierre-Paul Alain), qu'elle devait mener avec Maitre Lapointe (Michel Laperrière). Ce dernier était évidemment inquiet pour sa complice. Mais où pouvait-elle se trouver?

La réponse est arrivée à la fin de l'épisode, alors que l'on retrouvait Inès enfermée dans un sous-sol glauque. Pour quelle raison? Les suspects se multiplient dans cette affaire, mais voici notre analyse.

Shawn Godin est instable mentalement, affecté par la guerre qu'il a vécue en Afghanistan et le décès d'un de ses compatriotes. Ce personnage est une véritable bombe à retardement, car il refuse pratiquement de se confier et cumule les comportements néfastes et les armes de poing. Cette semaine, il a semblé particulièrement étrange avec Inès. L'autrice de la série semble vraiment vouloir lui faire porter le blâme du kidnapping, mais c'est là où nous avons de gros doutes. Pourquoi s'en prendrait-il à Inès? Il n'a pas de véritable raison...

Par ailleurs, Mylène Kirouac, elle, semble une suspecte plus probable. La cliente, après avoir dû s'éloigner de son idole Louna Rose (Roxane Bruneau), a transféré son affection vers Inès. En la confrontant ce mercredi et en lui disant qu'elle ne l'aime pas, Inès pourrait bien avoir déclenché la troisième phase de l'érotomanie qui est la rancune. Ce faisant, Mylène pourrait avoir voulu la garder captive pour la convaincre ensuite de leur histoire d'amour. Cette option nous semble fort pertinente.

Enfin, quelle ne fut pas notre surprise de voir ressurgir pendant cette finale de mi-saison le personnage de Jérémie Martel, joué par Lucien Ratio! On se souviendra de son cas, présenté dans la première saison de la quotidienne, où ce facteur agressait en série des femmes. Il avait été déclaré non coupable, mais les téléspectateurs le savaient pertinemment coupable. Celui-ci est apparu sur un trottoir où il a croisé Inès. Après, l'autrice de la série a suivi les déplacements de l'homme, qui a été se faire graver une clé et acheter de la corde, nous laissant supposer que c'était peut-être lui le kidnappeur. Qu'en pensez-vous?

Remémorez-vous son cas judiciaire ici.

Nous avons évidemment très hâte de découvrir la suite, à compter du lundi 8 janvier à 19 h à TVA. Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées après les fêtes.