Le fils de la chanteuse Mara Tremblay rejoint la 2e saison de Libre dès maintenant

Radio-Canada annonce le début du tournage de la deuxième saison de la série Libre dès maintenant, créée par Guillaume Wagner.

Plusieurs acteurs rejoignent la distribution, dont Edouard Tremblay-Grenier (photos ici), le fils de la chanteuse Mara Tremblay et de l'humoriste Daniel Grenier.

Edouard n'en est pas à sa première expérience à l'écran, au contraire. On a pu le voir dans plusieurs séries, dont Indéfendable, Une affaire criminelle 2, Motel Paradis, Ruptures et Les beaux malaises 2.0. Martin Matte a d'ailleurs refait appel à lui pour sa nouvelle série, Vitrerie Joyal, qu'on pourra voir en 2026 sur Prime Video.

Arielle Mailloux, Marguerite Bouchard, Henri Picard, Maude Cyr Deschênes et Madi Chirara seront de retour dans les rôles principaux de Libre dès maintenant aux côtés de Clara Bernardo, Robin L'Houmeau, Mathieu Dufresne, Anas Hassouna, Oussama Fares et François Ruel-Côté.

Parmi les nouveaux acteurs qui figureront au générique de cette nouvelle saison, on note Cindy Charles, Karl-Antoine Suprice, Robin-Joël Cool, Thomas Boonen, Denis Bouchard, Rémi Goulet, Geneviève Alarie, Juliette Gosselin, Olivier Louissaint, Louise Proulx.

Patrice Laliberté réalise les dix nouveaux épisodes.

Ayant traversé la mort de Samuel, ami et ancien colocataire, Ariane, Bérénice, Colin, Maude et maintenant Farid n’ont plus d'excuses et doivent s’activer à aller de l’avant. Ils devront apprendre à apprivoiser cette tension entre leurs ambitions et leurs besoins, leurs désirs et leurs devoirs. Ils découvriront que c’est en acceptant de perdre le contrôle qu’on se donne la possibilité de découvrir de nouveaux chemins. C’est la saison des rencontres inattendues qui les révèlent à eux-mêmes… pour le meilleur et pour le pire.

À noter que la première saison de Libre dès maintenant sera diffusée le mercredi à 21 h 30, dès le 10 septembre 2025 sur ICI TÉLÉ.