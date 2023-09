Les beaux malaises 2.0

Martin et Julie sont maintenant séparés et nous assisterons à l’impact de l’annonce de leur séparation chez leurs proches. À la recherche d’un nouvel amour, ils se retrouveront dans plus d’une situation embarrassante. Ils devront aussi apprivoiser la garde partagée et composer avec leurs enfants en pleine crise d’adolescence. Et, comme si tout cela n’était pas suffisant, Martin est à l’heure des bilans au mitan de sa vie et sera témoin de comportements troublants chez ses amis, provoquant à la fois fous rires et bouleversements. De plus, ses talents de bricoleur seront encore mis à l’épreuve.