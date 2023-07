À la suite d'une expérience de mort imminente, Jen a la certitude que sa sœur de 14 ans ne s'est pas suicidée, trois ans plus tôt. Déterminée à faire la lumière sur sa dispar­ition, elle ramène un enquêteur à la retraite forcée dans son village isolé, où, ensemble, ils feront enquête. Cependant, les résidents de Val-Paradis ne voient pas d'un bon œil le retour du policier dans leur paisible patelin, où les secrets sont bien gardés et l'équilibre de la communauté doit être respecté. Mais une découverte éton­nante dans la chambre 35 du motel Paradis fera délier les langues et aura des conséquences insoupçonnées pour plusieurs...