Mardi, dans Antigang, Marilou (Camille Felton) a engagé deux danseuses du bar de Miranda (Mollie Fillion) pour faire le tour du Canada et ainsi faire du trafic dans leur caravane. Les deux jeunes filles ne paraissent, par contre, pas conscientes des motifs réels de leur virée à travers le pays et des risques qu'elles courent.

Une des deux actrices qui interprètent les danseuses est Perle Desjardins, la fille du chanteur Boom Desjardins. Voyez sa photo dans Antigang ici.

En plus de la quotidienne, on a déjà pu voir Perle dans Doute raisonnable, la websérie Je voudrais qu’on m’efface, Les yeux fermés et Les bracelets rouges.

Notons que le plus jeune fils de Boom Desjardins, Moïse Desjardins [photo ici], est aussi acteur. Il ressemble beaucoup à son papa!

On a pu le voir dans Kamikazes, Une affaire criminelle, L’Échappée, Premier Trio et même les Gags juste pour rire. Il a aussi participé à plusieurs publicités au cours de sa jeune carrière.

On peut certainement parler d'une talentueuse famille d'artistes!

On retrouvera certainement Perle prochainement dans Antigang alors qu'elle exécute le plan douteux de Marilou.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.