Faites vos prédictions pour les gagnants des Gémeaux 2026

C'est dimanche que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 41e édition du Gala des prix Gémeaux
En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-dessous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Jason Roy Léveillée, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.
Précisons que ce sont les membres de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui déterminent les gagnants, sauf pour la catégorie soumise au vote populaire.
Ne manquez pas le Gala des prix Gémeaux, ce dimanche 13 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.
Faites vos prédictions
- Prix Gémeaux 2026
Ce formulaire n'est offert qu'à des fins récréatives et n'est en aucun cas relié avec l'organisation du gala concerné. Aucune information personnelle n'est recueillie lors du vote.
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Meilleure série dramatique
Anticosti
Avant le crash
Saison 3
Dérive
Dernière seconde
Empathie
Meilleure comédie ou comédie dramatique
Casse-gueule
Complètement lycée
Saison 3
Inspirez expirez
Saison 2
L'oeil du cyclone
Saison 6
Le retour d'Anna Brodeur
Saison 2
Meilleure émission spéciale ou série : variétés ou arts de la scène
47e Gala de l'Adisq
Le grand solstice 2025
Le potluck de Salebarbes
Nunami : là où le vent chante
Salut Les Colocs!
Meilleure émission ou série : entrevue ou talk-show
Facteur A
Les enfants de la télé
Saison 16
Pour une fois
Saison 3
Les grandes entrevues avec Patrice Roy
Saison 5
Y'a du monde à messe
Saison 9
Meilleure téléréalité
Survivor Québec
Saison 3
Si on s'aimait Célébrités
L'amour est dans le pré
Saison 14
Épique
Saison 2
Big Brother Célébrités
Saison 6
Meilleur scénario - Série dramatique
Guy Édoin
Dominic Goyer
Anticosti
Florence Longpré
Empathie
Kim Lévesque-Lizotte
Avant le crash
Guillaume Corbeil
Patrick Lowe
Bête noire
Julie Hivon
Dérive
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Karine Vanasse
Avant le crash
Catherine Chabot
Dernière seconde
Florence Longpré
Empathie
Marilyn Castonguay
Emprises
Cynthia Wu-Maheux
Mea Culpa
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Mani Soleymanlou
Avant le crash
Jean-Simon Leduc
Bête noire
Thomas Ngijol
Empathie
Félix-Antoine Bénard
M'infiltrer dans ta vie
Meilleur premier rôle féminin : comédie ou comédie dramatique
Rosalie Vaillancourt
Complètement lycée
Sonia Cordeau
Inspirez expirez
Mireille Métellus
Lakay Nou
Maude Cyr-Deschênes
Libre dès maintenant
Julie Le Breton
Le retour d'Anna Brodeur
Meilleur premier rôle masculin : comédie ou comédie dramatique
Émile Schneider
Casse-gueule
Pierre-Yves Roy-Desmarais
Complètement lycée
Fayolle Jean
Lakay Nou
Benoit McGinnis
Le retour d'Anna Brodeur
Robin-Joël Cool
Temps de chien
Meilleure interprète féminine - rôle de soutien : série dramatique
Laurence Leboeuf
Sabrina - Avant le crash
Macha Grenon
Maryse Dolan - Dérive
Josée Deschênes
Diane Tétrault - Empathie
Brigitte Lafleur
Carole Moisan - Empathie
Linda Malo
Guylène Bien-Aimé - Empathie
Meilleur interprète masculin - rôle de soutien : série dramatique
Guy Nadon
Bernard Dupont - Avant le crash
Benoît Gouin
Claude Major - Dérive
Xavier Huard
Joël Crête - Dérive
Benoît Brière
Jacques Dallaire - Empathie
Stéphane Jacques
Bernard Tremblay - L'indétectable
Meilleure animation : variétés ou arts de la scène
France Beaudoin
En direct de l'univers
Pierre-Yves Roy-Desmarais
47e Gala de l'Adisq
Marie-Josée Gauvin
Quel talent!
Véronique Cloutier
Zénith
Georges Belliveau, Jean-François Breau, Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, Jonathan Painchaud
Le potluck de Salebarbes
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Hélène Bourgeois Leclerc
Donner l'goût
Patrice Roy
Les grandes entrevues avec Patrice Roy
Mariana Mazza
Livre ouvert
France Beaudoin
Pour emporter
Christian Bégin
Y'a du monde à messe
Meilleure animation : documentaire ou affaires publiques
Ricardo Larrivée
Écoles sous pression - une quête de Ricardo Larrivée
Frédéric Choinière
Espèces d'ordures
France Beaudoin
J'ai souvenir encore
Janette Bertrand
Janette - Les jeunes et la vieille
Céline Galipeau
Le Téléjournal 22 h - Spéciale Bataclan
Meilleure animation: jeunesse
Xavier Watso
Savoirs légendaires
Joanie Lamoureux
Le safari de Joanie
Mani Soleymanlou
L'aventure du Monde des mondes
Émilie Fournier
Hiveraganza
Anaïs Cadorette Bonin, Raphaël Girard
L'aventure du Monde des mondes
Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de coeur de l'année
En direct de l'univers
Saison 17
Chanteurs masqués
Saison 5
Alertes
Saison 5
Antigang
Saison 1
Avant le crash
Saison 3
Bellefleur
Saison 2
Dumas
Saison 2
Empathie
Saison 1
Indéfendable
Saison 4
STAT
Saison 4