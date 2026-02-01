Cette comédienne qui a récemment eu de graves ennuis de santé sera la prochaine invitée à En direct de l'univers

L'épisode de ce samedi à En direct de l'univers, où France Beaudoin célébrait le monde musical de Ludivine Reding, a eu une saveur plutôt douce-amère pour plusieurs téléspectateurs. D'abord, il faut préciser que les avis concernant la soirée auront été unanimes. C'est à lire ici.

Cependant, les fans du variété devront prendre leur mal en patience pour un mois complet, avant de retrouver leur programme favori. En effet, comme France l'a expliqué en fin d'émission, les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, qui seront présentés du 6 au 22 février, auront pour incidence de décaler la majeure partie de la programmation de la chaîne.

Cela signifie que nous devrons attendre jusqu'au samedi 28 février prochain avant de regarder un nouvel épisode d'En direct de l'univers. Mince consolation, nous savons qui sera assise sur le fameux fauteuil pivotant : la comédienne Isabelle Brouillette.

Pour rappel, celle-ci a récemment annoncé avoir traversé une année très difficile, avec un diagnostic de cancer du nez. De passage à Tout le monde en parle il y a quelques semaines, son histoire avait particulièrement touché le public. Les détails ici.

Cette célébration de son univers musical sera donc certainement très émouvante et inspirante. Au cours de la soirée préparée par France et son équipe, on peut assurément s'attendre à y voir bon nombre de partenaires de jeu d'Isabelle, issus des séries L'Échappée, District 31 ou encore 30 vies. On pourrait par exemple voir Florence Longpré, dont le personnage interprété par Isabelle était sa mère dans M'entends-tu. Ou encore Édith Cochrane, avec qui Isabelle collabore à la conception de livres illustrés pour les enfants.

Son ex-conjoint Didier Lucien pourrait également faire une apparition. Et pourquoi pas sa fille Lula Brouillette-Lucien? Mère et fille ont une belle complicité sur les réseaux sociaux, si bien que nous imaginons bien Lula en train de mijoter une surprise de taille à sa maman. Sa fille télévisuelle de Nuit blanche, jouée par Rose-Marie Perreault, pourrait-elle également se pointer sur le plateau? Tous les paris sont permis!

Chose certaine, on ne devra pas rater cet épisode, qui sera diffusé le samedi 28 février prochain à compter de 19 h sur ICI Télé.