Grande vague d'amour pour Isabelle Brouillette suite à son passage à Tout le monde en parle

Dans l'épisode de ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait notamment la comédienne Isabelle Brouillette, qui a fait les manchettes cette semaine après avoir annoncé son combat contre le cancer du nez.

Forte et résiliente, Isabelle a fait preuve d'un grand courage en direct à la télé, abordant à la caméra la terrible épreuve qui a complètement chamboulé sa vie, en 2024. « Au départ, on m’a dit que j’étais chanceuse et que la radiothérapie pouvait suffire. Mais avec d’autres radios, ils ont vu que la tumeur était plus agressive que prévu et qu’il y avait de fortes chances qu’on doive m’enlever le nez » avance-t-elle.

Elle poursuit en détaillant les traitements qui ont suivi, assurant qu'à un certain moment, son moral ne tenait plus qu'à un fil. Émue, Isabelle a ensuite décrit ses premiers moments devant le miroir, alors qu'elle découvrait son nouveau visage. « Énormément de soins, de patience et d’amour m’ont permis de traverser l’inimaginable. » Un moment et un entretien qui ont complètement chaviré les téléspectateurs. Ceux-ci ont de ce fait été nombreux à saluer la détermination et le courage de l'actrice sur les réseaux sociaux.

« Une entrevue très bouleversante que cette magnifique actrice de théâtre, de cinéma et de la télévision a vécu et surmonté médicalement ; Isabelle Brouilette est une battante et une actrice talentueuse qui mérite le bonheur de pouvoir continuer à pratiquer son art !!! »

« Une résilience, un courage des plus remarquable. J’admire cette force et ce courage de ta part, pour avoir traversé une si grande épreuve. Continue de nous émerveiller par ta sérénité et ton grand talent de comédienne. »

« Je savais qu'elle avait eu un cancer mais ne savait pas que c'était ce type de cancer et les conséquences. On utilise souvent le mot "résilience" pour tout et n'importe quoi mais ici, on pourrait y écrire son nom dans la définition. L'entendre parler est inspirant. »

« Quelle force et quelle résilience ! Gros câlin pour vous Isabelle! Vous êtes tellement inspirante! Je vais y penser à 2 fois la prochaine fois que je me plaindrai d’un gros rhume ! »

