Jean-Sébastien Girard décoche une flèche à Dany Turcotte en début d'émission à Tout le monde en parle

Ce soir, Guy A. Lepage recevait à nouveau sur le plateau de son talk-show Tout le monde en parle les principaux acteurs de l'actualité de la semaine. Juste avant d'introduire sa première invitée de la soirée, l'animateur a annoncé son fou du roi, le toujours aussi truculent Jean-Sébastien Girard, qui a profité de la tribune pour lancer une blague plutôt salée à l'ex-fou du roi de l'émission, Dany Turcotte.

D'entrée de jeu, Jean-Sébastien demande à Guy A. si ce dernier est nostalgique de l'année 2016, faisant référence à la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, qui consiste à publier une photo datée d'il y a 10 ans. « Semble-t-il il y a 10 ans, la vie semblait plus belle, on était plus fous, on avait plus de plaisir, on était plus insouciants aussi, parce qu'il y avait moins de fléaux qui s'étaient abattus sur nous, on peut penser à la pandémie, à Donald Trump, à la série Bébéatrice... », avance-t-il.

Il poursuit, avec dérision :

« Il y avait moins de régimes autoritaires aussi autour de nous. J'avais envie qu'on joue, j'ai sorti des photos de nous, il y a 10 ans, en 2016. La première, c'est de moi. Ça c'est il y a 10 ans, les mauvaises langues diront c'était il y a 60 livres! On va appeler un chat un chat, c'est peut-être moi qui aurait besoin d'un régime autoritaire! Et j'ai une photo de toi, il y a 10 ans, aussi, évidemment. Ça c'est toi il y a 10 ans, c'est complètement une autre époque Guy, t'avait 55 ans à l'époque. [...] Je ne sais pas si tu te souviens, ton fils Thomas avait un parrain à l'époque » faisant référence au différend qui lie désormais Guy et Dany Turcotte, qui a effectivement été nommé parrain du fils de Guy. Outch!

Mentionnons que l'ancien fou du roi s'est récemment prononcé sur son départ médiatisé. C'est à lire ici.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur ICI Télé.