« Mon traumatisme est très grand » : Dany Turcotte revient sur son départ de Tout le monde en parle

Cette semaine, c'est au tour de Dany Turcotte de se livrer à Marie-Claude Barrette, dans le cadre de son balado Ouvre ton jeu. Chaque semaine, l'animatrice reçoit une personnalité connue pour jaser avec elle des différentes facettes de sa vie, tant personnelle que professionnelle.

Le podcast suit un crescendo avec des questions sur une carte de couleur, menant aux rouges, où le sujet devient plus épineux et personnel. C'est à cet instant que Dany s'est livré en toute sincérité sur un moment dans sa vie où il a atteint sa limite psychologique.

Il témoigne :

« Quand j'ai fini mon expérience à Tout le monde en parle, après 17 années et demie, je pense que j'étais rendu à la limite psychologique de ce que je pouvais donner. J'étais usé par toutes ces années de controverses-là. J'étais plus l'ombre de moi-même. [...] Les deux dernières années, j'aurais peut-être pas dû les faire. J'aurais peut-être dû lâcher avant ça, mais on dirait, comme je suis un gars de gang, j'étais pas capable d'abandonner la gang. [...] J'aurais dû arrêter. J'étais plus bon. J'étais plus nécessairement la bonne personne pour faire le travail. »

Marie-Claude l'interroge ensuite sur sa peur des réactions des téléspectateurs, ce à quoi il confie :

« J'étais terrorisé sur mon petit banc. Avoir peur de qu'est-ce que je vais produire comme prochain scandale. [...] À chaque fois que je disais de quoi c'était un malaise [pendant la pandémie de COVID-19, lors des mesures sanitaires]. Il n'y avait pas de public pour rire. Mon rôle n'existait plus. En plus que moi je te dirais il me manquait une jambe et un bras, déjà, et là, la pandémie arrive, j'étais comme un homme tronc à l'écran! Je pense que j'ai pas revu d'épisode parce que je pense que mon traumatisme est très grand. Me revoir là, assis sur le banc, me procurerait probablement un très, très grand malaise. »

Dany se confie ensuite sur « le crescendo d'angoisse » qui l'habitait avant chaque épisode de Tout le monde en parle :

« Le mercredi matin, ça montait, ça montait, ça montait, et là c'était toutes des idées noires, ça va mal, je suis pas bon... Tu sais, la perte de confiance totale, et là faut que je sois là le dimanche et le samedi soir, dors pas. Et là j'arrive là le dimanche, faut fronter et en plus il n'y a pas de contact social. Tu es tout seul. Un cauchemar. [...] J'avais juste envie de dire "Ça va très, très mal!" Mais tu peux pas dire ça à la télé! »

On apprécie la grande franchise de Dany, qui a accepté de se livrer en toute humanité et sincérité à Marie-Claude, sur un chapitre plus sombre de sa vie. Le balado complet est disponible dès maintenant sur YouTube.