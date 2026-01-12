La comédienne Isabelle Brouillette combat un cancer : « Mon histoire est inscrite sur mon corps »

La comédienne Isabelle Brouillette annonce avec émotion, sur ses réseaux sociaux, avoir combattu un cancer du nez en 2025, ce qui l'a amenée à subir une importante intervention au visage.

En effet, comme elle l'explique dans sa publication ci-dessous, le résultat a transformé son visage, qu'elle nous présente dans une photo publiée sur Instagram. Elle est toujours aussi magnifique!

Elle écrit : « Je vous écris aujourd’hui le post d’une vie.

La traversée de 2025 fut une épreuve immense. J’ai reçu en novembre 2024 un diagnostic de cancer… du nez. Un cancer peu commun qui a nécessité une intervention drastique et bouleversante. On a dû me l’enlever. Et au passage quelques dents. Chirurgie extrême qui bouscule tout. La radiothérapie a par la suite poursuivi le travail de grand nettoyage. Énormément de soins, de patience et d’amour m’ont permis de traverser l’inimaginable.

« C’est un marathon Madame Brouillette, ça prendra un an avant que vous retrouviez toutes vos capacités »

Nous y voilà. J’ai fait mon marathon en tenant toutes les mains tendues.

Aujourd’hui, je viens vers vous avec mon nouveau visage. Celui qui me permet d’être reliée au monde et de retrouver mon métier.

Je porte une épithèse comme nouveau nez.

Je porte un appareil dentaire pour manger et parler.

Et je porte mon regard toujours un peu plus loin avec la forte envie d’exister, librement.

Je reviens au théâtre tout tout bientôt. C’est un rêve éveillé.

J’ai une reconnaissance éternelle pour tous ceux, grâce à qui je peux poursuivre ma vie: Docteur Louis Guertin, chirurgien, Docteur Félix Nguyen, oncologue, Marie-Pierre Lebreux, infirmière, Marie-Ève Pellan, psychologue, Docteur Eric Dufresne, prothodontiste, mes protecteurs du CHUM et Annie laverdiere, épithésiste au CHU de Québec.

Et ma reconnaissance pour tous les infirmiers, infirmières du bloc post opératoire, les préposés de jour et de nuit, les transporteurs, les bénévoles, les technologues en oncologie, les nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes.

Toute cette chaîne de spécialistes a été nécessaire pour me remettre sur pied. Ils ont font des miracles.

Ce fut d’abord des secondes à traverser, puis des jours et c’est aux cotés de ma famille, de ma fille, de mes amis et d’Henry Bernadet et toute notre acceptation que ça a été possible. »

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et surtout la santé. Nous espérons qu'elle sera en mesure de reprendre son métier très bientôt, afin que nous puissions la retrouver avec bonheur dans notre petit écran.