Des avis unanimes pour le passage de Ludivine Reding à En direct de l'univers

Ce samedi, c'était au tour de Ludivine Reding de recevoir l'honneur absolu d'être la tête d'affiche d'une nouvelle édition d'En direct de l'univers. Et quelle édition ce fut! Peut-être même la meilleure depuis très longtemps, pour bon nombre de téléspectateurs...

Il faut dire que Ludivine a été l'invitée idéale, réagissant au quart de tour aux surprises musicales qui lui étaient proposées. La soirée s'est dessinée au gré des souvenirs de voyages de la jeune actrice, d'ode à l'amitié et de moments familiaux intemporels.

L'énergie et la joie contagieuses de Ludivine ont été diffusent tout au long de la célébration de son univers, animant nos salons de la plus belle des façons. Avec une mise en bouche très relevée, comprenant des « 7UP-man », « Toi + moi » et « It's my Life » dès le numéro d'ouverture, la trame sonore de la vie de la comédienne de STAT a été plus qu'appétissante. Comment ne pas tomber sous le charme d'Annie Villeneuve et son classique « Un ange qui passe » ou encore de la décadence imposée par Biz et son rassembleur hymne du Canadien?

La prémisse d'un party de doublage, dont était friande la famille de Ludivine, a été pour beaucoup l'un des coups de coeur de la soirée, alors que Manuel Tadros s'est amené au piano avec « C'est zéro » de Julie Masse.

À vrai dire, la soirée était à ce point animée que des commentaires du genre « C'est la première que France n'a pas le temps de parler durant son émission » pullulent sur le web.

Avec un excellent ratio de chansons québécoises, l'épisode s'est soldé sur un succès éclatant et des éloges fusant de toutes parts :

« Très très bon vivant enthousiaste et tout le monde s’amuse. Bravo. »

« Je regarde pas tout le temps mais ce soir j'adore. »

« Quelle émission je dirais une des meilleures quelle ambiance et Ludivine tellement d’émotions à la regarder du vrai bonbon au miel. »

« Génial je trippe au boutte hahahahaaaa ils sont tellement tous et toutes beaux et talentueux c'est dingue!!! »

On ne peut que saluer le véritable tour de force de France et de son équipe, qui semble s'être surpassé ce samedi soir, une fois de plus!

Rappelons cependant qu'il nous faudra attendre quelques semaines avant de reprendre la saison régulière d'En direct de l'univers. L'émission sera de retour le 28 février à compter de 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.