Cet humoriste populaire sera le premier invité de l'année d'En direct de l'univers

En direct de l'univers sera de retour sur les ondes d'ICI Télé pour la suite de la 15e saison le samedi 13 janvier à 19 h.

Pour lancer l'année en grand, la production a décidé d'inviter l'humoriste Mike Ward à s'assoir sur la célèbre chaise pivotante de France Beaudoin.

Souvenons-nous que ce dernier a récemment fait les manchettes après qu'un épisode de son balado, Sous écoute, ait été retiré à la demande des invités. Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse de La poche bleue avaient fait des blagues et posé des gestes qu'ils ont eux-mêmes jugés « inappropriés ». Voyez leurs excuses ici.

Parmi les artistes invités qui viendront certainement pousser la chansonnette pour Mike Ward à la mi-janvier, on pense d'emblée à ses grands amis Jean-Thomas Jobin, Martin Matte, Stéphane Rousseau et Erich Preach.

Il ne serait pas étonnant non plus de voir apparaître Stéphane Fallu au cours de la soirée, puisque Mike Ward avait participé à son En direct de l'univers en mars 2022 et il avait impressionné la galerie. Tous les détails ici. Stéphane Fallu voudra-t-il faire sensation à son tour?

Son gérant et ami Michel Grenier pourrait bien être de la partie lui aussi, tout comme son complice à Sous écoute, Yan Thériault.

La semaine suivante à En direct de l'univers, ce sera au tour du comédien Frédéric Pierre de recevoir son hommage en chansons. De son côté, on miserait sur la présence de sa complice d'Alertes Mylène St-Sauveur, ainsi que sa fille Charlie Pierre (photos ici), une jeune comédienne qu'on a pu voir à plusieurs reprises sur nos écrans, notamment dans Contre-offre. Comme celle-ci a fait des cours de chant, on pourrait être surpris par son talent! Son jeune garçon, Tomi, risque fort d'apparaître sur scène également.

À noter que Frédéric Pierre lancera le 18 janvier prochain la comédie Lakay Nou sur l'EXTRA d'ICI TOU.TV. La série sur l'histoire de la famille Honoré-Prospère, un clan québécois d'origine haïtienne tissé (très) serré.

Rappelons que, juste avant le début officiel de la saison, nous aurons droit à En direct du jour l'An. Les répétitions de cette grande production sont déjà commencées. L'équipe a d'ailleurs rencontré quelques petits pépins. Tous détails dans cet article. Il ne faut pas manquer non plus l'émission des coulisses d'En direct du jour l'An, présentée après Les Coulisses du Bye Bye, puis en reprise le lendemain.