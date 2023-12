Plusieurs internautes nous ont écrit après l'épisode de dimanche dernier de Sous écoute, où les gars de La poche bleue, fortement alcoolisés, auraient eu des comportements regrettables, notamment auprès de l'animateur Mike Ward.

On nous indiquait notamment que Mike Ward avait été touché sans son consentement à plusieurs moments durant la soirée, et parfois au niveau de l'entrejambe.

Les internautes nous indiquaient alors que Mike Ward ne semblait pas avoir apprécié ces interactions.

Depuis, la capsule a été retirée de Patreon, mais des images préoccupantes continuent de circuler. Nous vous en parlions ici, où vous pouvez aussi voir la réponse officielle de Mike Ward à cette histoire.

Alors que la question sera discutée ce dimanche soir à Tout le monde en parle avec Mike Ward lui-même, voilà que les deux animateurs de La poche bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, y vont d'une déclaration officielle.

On peut y lire : « À la suite de la diffusion du balado Sous Écoute de Mike Ward dimanche dernier, nous avons pris conscience que les blagues et gestes posés étaient inappropriés, et nous en sommes sincèrement désolés. Malgré notre amitié avec Mike, cela ne justifie pas nos actions. Nous ajusterons notre comportement afin que ce type d'événements ne se reproduise plus. »

Est-ce que cette déclaration succincte va calmer le jeu, alors que de plus en plus de personnes au Québec décrient la situation « deux poids deux mesures » à laquelle on a affaire ici?

On peut imaginer que Mike Ward, pris malgré lui au centre d'une nouvelle polémique, tentera de calmer les ardeurs des adeptes.

Par ailleurs, nous sommes en droit de nous questionner sur cette situation. Doit-on banaliser des comportements de la sorte, même s'ils surviennent en situation d'alcoolémie? Nous espérons que la réponse est "non" à cette question.

On se souviendra que de tels comportements ont conduit à la chute de certaines personnalités bien populaires au Québec...

Chose certaine, si l'animateur Guy A. Lepage cuisine bien son invité ce soir, le débat risque d'être très intéressant.

Tout le monde en parle est présenté le dimanche à 20 h sur ICI Télé.