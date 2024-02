Cet humoriste bien connu a refusé l'invitation d'En direct de l'Univers

Depuis plus de 15 saisons, France Beaudoin reçoit sur son plateau une personnalité publique à la fois, afin de lui offrir un moment mémorable où famille et amis se rassemblent autour de chansons la représentant. La musique étant indissociable des émotions et des souvenirs les plus profonds, l'indétrônable rendez-vous hebdomadaire plonge dans l'intimité de ses invités pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, qui y trouve un moment de télé précieux. Qu'elle reçoive un chanteur, un humoriste ou un comédien, la production continue de regorger de surprises et d'émotion chaque semaine. Le dernier épisode mettait à l'honneur Jean-Philippe Perras.

Dans l'émission radiophonique « Le pas pire show d'Alex Barrette », sur les ondes de WKND, Geneviève Hébert-Dumont revenait sur cet épisode, dans lequel l'interprète de L'empereur a eu droit à plusieurs prestations hautement significatives (Vous l'avez manqué? Lisez-en notre résumé). À ce sujet, son coanimateur à qui l'on doit le titre de l'émission disait avoir versé beaucoup de larmes pendant l'émission de samedi. Puis, il a applaudi la qualité de la production.

C'est à cet instant qu'Alexandre Barrette en a profité pour faire une confidence croustillante concernant l'éventualité de sa propre participation à En direct de l'univers. Étant l'un des animateurs et humoriste de l'heure, nous trouvions étonnant qu'il n'ait pas encore eu droit à sa soirée!

Il fait d'abord allusion au fait que ce ne soit pas que des habitués du micro qui performent sur scène, puis il explique qu'il a déjà été contacté par l'équipe : « Si moi j'avais mon En direct de l'univers, et c'est pour ça que j'ai décliné quelques fois, [...] j'aime ma sœur, j'adore ma sœur, c'est un des humains que j'admire le plus. Mais si dans mon En direct de l'univers ils font venir ma sœur pour chanter une toune... ce n’est pas une chanteuse. Ce n’est pas qu'elle chante mal. Mais je suis capable de vivre avec les critiques sur moi, mais je ne peux pas lire les critiques sur mes proches », excuse-t-il, pour expliquer sa décision. « J'ai tout le temps décliné, mais là récemment ils sont revenus à la charge et ils m'ont dit "tu décides" si tu ne veux pas qu'il y ait des amis et de la famille. », glisse-t-il aussi.

Sur ce, sa complice et très grande fan du concept, lui a répondu : « Alex, je te l'ai déjà dit et je réitère. Fais-le pour moi! »

Pas un tantinet étonné du commentaire de Geneviève, il énumère dans quelle conjoncture il pourrait bien changer d'idée.

Si je fais En direct de l'univers, c'est sous trois conditions.

« ...Que Mariana Mazza vienne chanter une toune. Que toi [en s'adressant à Geneviève - NDLR], tu viennes chanter une toune de ton choix. Et que Ben [Gagnon] et Yann [Vallières], ceux qui étaient dans l'émission Les jokers à Noovo, ceux qui ont fait La Vague, qui étaient en trio avec un de nos meilleurs chums, qui s'est enlevé la vie. Il y a une chanson qui me fait penser aux moments à l'école de l'humour, les quatre ensemble et particulièrement à Hugo. Je ne sais pas si je serais capable de traverser ce moment-là, mais si Ben et Yann venaient me chanter cette toune-là, je me liquéfie. »

Rappelons-nous que l'humoriste, très discret sur sa vie privée, a partagé sa vie pendant six ans avec Mariana Mazza. Il abordait pour l'une des premières fois à la télé cette relation, il y a quelques semaines à peine.

« Ceci dit, j'espère qu'ils vont revenir à la charge », concluait son amie, à l'antenne. Nous l'espérons bien aussi!

Alexandre Barrette animera à nouveau Sortez-moi d'ici ce printemps. La nouvelle mouture (curieux de voir un avant-goût?) fera son apparition dans nos écrans dès le 3 mars prochain.

