Un déluge de beauté pour Jean-Philippe Perras à En direct de l'univers

C'est immanquable, chaque épisode d'En direct de l'univers nous renverse et nous captive, alors que l'on constate tout l'amour qui est intégré dans cette production. Ce qui est toutefois encore plus impressionnant, c'est la qualité de ce qui est diffusé, qui accentue notre appétit pour ce grandiose festin hebdomadaire. C'est notre rendez-vous chouchou du samedi soir, avec les grandes entremêlées musicales se conjuguant à des moments plus intimes, pour une célébration chantée d'une personnalité appréciée.

Ce samedi, c'était au tour de Jean-Philippe Perras de se voir offrir ce cadeau musical, lui dont la carrière a pris un bel envol ces dernières années. La soirée a débuté en force avec des chansons desquelles le comédien ne se tanne absolument pas, lui qui écoutait en boucle à la radio ses morceaux préférés, enfant. Quand l'iconique animateur radiophonique Denis Fortin a fait irruption sur le plateau pour annoncer le titre qui lancerait le bal, nous savions que nous aurions droit à un véritable délice télévisuel.

Nous eûmes ainsi la surprise de voir Jean-François Dubé, du groupe Noir silence, chanter le classique des classiques « On jase de toi ». Il a par la suite été rejoint par la fabuleuse comédienne Geneviève Boivin-Roussy, qui incarne l'ex de Jean-Philippe dans L'empereur, où elle a interprété un convaincant « Bye Bye mon cowboy ».

Puis, les morceaux dansants au rythme entraînant ont fait place à une version époustouflante de « Separate Ways (Worlds Apart) », entonnée par nul autre que Rémi Chassé. Très en voix, sa prestation au son semi-métal nous a ébloui au plus haut point, devenant même l'un de nos moments coups de cœur de la soirée. Il n'y a pas à dire, ce soir, France Beaudoin et son équipe nous a servi un univers où une vaste sélection de genres musicaux se sont succédé, pour notre bonheur immédiat.

Un peu plus tard, l’émoi dans sa plus pure expression s'est emparée du plateau quand l'artiste Damien Robitaille a poussé la note avec « L'Astronaute », un titre tiré de son album L'Homme qui me ressemble, paru en 2007.

Vraiment, que de beauté nous avons été témoin ce soir, alors que les chansons présentées exprimaient toutes de l'extraordinaire personnalité de Jean-Philippe Perras. Tout sourire tout au long de l'émission, ce dernier possède un univers musical qui nous aura fait passer par toute la gamme des émotions. Tantôt festive, tantôt larmoyante, la scène d'En direct de l'univers s'est adaptée aux goûts du comédien, pour nous offrir un épisode de qualité irréprochable. Oui, l'équipe s'est une fois de plus surpassée!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur ICI Télé.