Alexandre Barrette révèle avoir été en couple avec cette humoriste québécoise pendant six ans

Alexandre Barrette est très privé sur sa vie personnelle. Au cours des dernières années, il était en couple avec la même femme, issue du milieu artistique, mais le grand public ne connaissait pas l'identité de cette dernière.

Même après leur rupture, annoncée au printemps dernier, l'identité des conjoint.e.s. de l'un et de l'autre était restée assez secrète. Par contre, mercredi, lors de son passage aux Enfants de la télé, Alexandre Barrette a admis avoir été en couple pendant six ans avec Mariana Mazza. Comme lui, celle-ci a refusé de divulguer l'identité de son amoureux pendant leur relation. Elle s'expliquait ainsi en entrevue lorsqu' on lui posait la question.

C'est après qu'André Robitaille ait dévoilé des images de Sortez-moi d'ici et révélé que le coanimateur de l'émission appelait ses chiens tous les jours pendant les tournages, qu'Alexandre Barrette a déclaré candidement : « Je vais le dire parce que c'est sorti, j'ai été en couple six ans avec Mariana Mazza. »

« On s'est acheté deux chiens ensemble pendant qu'on était en couple, je me suis attaché aux chiens. Un des gros défis de partir un mois au Costa Rica c'était que j'allais m'ennuyer de mes chiens. Mariana et moi, on se "Facetimait" chaque soir. Nos chiens, c'est Bobby et Lilo, et je parlais à Bobby et Lilo », dit-il en riant et en se prenant le front, un peu gêné.

« C'est quand même drôle les autres [les campeurs de Sortez-moi d'ici, NDLR] sont couchés dans la bouette et lui, il parle à ses chiens [sur une tablette, NDLR] », ajoute Mélanie Maynard, hilare.

« Je le raconte et je comprends quelqu'un qui m'écoute parler qui rit de moi, c'est pathétique, mais j'aime tellement mes petits chiens », renchérit Alexandre Barrette.

Les propriétaires d'animaux de compagnie pourront certainement comprendre l'attachement de l'humoriste pour ses deux adorables caniches miniatures. Pour les curieux, découvrez une photo du duo canin dans la publication au bas de l'article.

On retrouvera Alexandre Barrette à la barre de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici à la fin du mois de février. Les épreuves seront, semble-t-il, beaucoup plus difficiles que la première fois. Nous abordions d'ailleurs la question avec l'une des campeuses de la nouvelle mouture ici.

Notons qu'on peut aussi entendre Alexandre Barrette tous les midis en semaine sur les ondes de WKND.