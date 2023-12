La deuxième saison de Sortez-moi d'ici! arrive sur les ondes de TVA dès le dimanche 25 février à 18 h 30.

Neuf des dix candidats ont déjà été annoncés. Il s'agit de Alex Perron, Audrey Roger, Clodine Desrochers, Dave Morissette, Patricia Paquin, Philippe Laprise, Rosalie Vaillancourt, Sébastien Toutant et Sophie Durocher.

La dixième personne serait-elle celle-ci? C'est la rumeur qui court!

Nous avons récemment croisé la comédienne Audrey Roger sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma et lui avons demandé de nous parler de son aventure au beau milieu de la jungle.

« J'ai adoré cette expérience. Je le referais demain », dit-elle, emballée. « J'ai même rêvé qu'on m'appelait pour me dire : "On veut que tu la refasses!", et je disais oui tout de suite. Tellement de hauts, de bas, de peurs, d'angoisses, mais au final, tellement de fierté. »

« J'ai rencontré des gens exceptionnels. Je n'aurais jamais cru me lier d'amitié avec ces gens-là et je ne pense pas que si nous nous étions côtoyés nous serions allés l'un vers l'autre naturellement. J'ai rencontré des personnes humaines, gentilles, vraies. Je pense que c'est ce que je recherchais aussi, de pouvoir connecter avec des gens, que ce ne soit pas juste du "small talk". »

Rosalie Vaillancourt nous parlait aussi de cette expérience humaine qui se cache sous les épreuves de Sortez-moi d'ici!. Par contre, au contraire d'Audrey Roger, l'humoriste ne referait jamais cette aventure. Voyez ce qu'elle avait à dire ici.

Les deux jeunes femmes s'entendent, en revanche, pour dire que le défi était de taille cette année. « Saison 2, c'était 10 fois pire que la saison 1 », insiste l'actrice qu'on pourra voir bientôt dans Projet Innocence sur les ondes de Noovo.

Au-delà des épreuves, ce que j'ai trouvé difficile, c'était les bibittes. On se fait piquer 24 h / 24. L'humidité, le fait qu'on ne puisse pas vraiment se laver parce qu'on a un jet de douche à partager à 10.

« La nourriture, ça allait. Je ne mange pas beaucoup anyway, donc je tolérais le riz et le gruau », indique Audrey Roger.

L'émission a cette fois été tournée au Panama. D'ailleurs, Philippe Laprise et Dave Morissette sont présentement là-bas, en train de tourner l'émission de voyage Sortez-moi d'ici! …mais pas tout de suite, qui fait découvrir l'endroit où a été tourné la téléréalité aux téléspectateurs.