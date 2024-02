Avec les années, le plateau de France Beaudoin nous a habitué aux surprises en tous genres, mais on doit dire que nous sommes toujours aussi enchantés de voir les visages émerveillés des invités qui ne s'y attendent pas! Ainsi, alors que Jean-Philippe Perras était littéralement aux anges après une foule de surprises révélées les unes après les autres, sur le plateau d'En direct de l'univers, il semble qu'il n'était pas au bout de ses peines!

En effet, alors qu'un déluge de beauté rythmée envahissait le plateau depuis les premières minutes, nous avons eu droit à un moment particulièrement touchant, empreint d'authenticité et de douceur. Le tout, gracieuseté de Marie-Ève Janvier et sa soeur Émilie.

En hommage à leur frère Louis-Philippe, décédé en 2013 d'un cancer, qui était un très grand ami de Jean-Philippe, le duo Janvier a entonné « Deux à aimer », de Félix Gray. La pièce, tirée de Don Juan, a secoué l'interprète de Christian Savard, dans la série L'empereur, qui a été ému aux larmes. Puis, quand on croyait que le moment ne pouvait être plus marquant, Damien Robitaille est débarqué sur la vaste scène pour offrir une version absolument magnifique et teintée de simplicité de « L'Astronaute ». Il s'agit d'une chanson de son cru tirée de son album L'Homme qui me ressemble, paru en 2007. À l'époque, le titre avait charmé bon nombre de Québécois pour la beauté de sa tonalité et son impeccable phrasé.

Pour les téléspectateurs, cet hommage, où le temps a semblé s'arrêter, a été l'un des moments phares de cette soirée, à en témoigner les nombreux commentaires émis sur la page Facebook de l'émission :

Un autre beau moment touchant avec cette chanson chanté par Marie-Eve et Emilie Janvier et Damien Robitaille pour Jean Philippe Perras ❤️❤️

Un très beau moment avec l’unique Damien et les sœurs Janvier quel beau duo ❤️

Wow,quel beau moment, touchant,quelles belles voix Émilie et Marie-Eve





Bref, un beau moment, comme on les aime! Rappelons que l'épisode de ce soir a été l'occasion pour Maripier Morin de déclarer tout son amour pour l'invité de la soirée. Les détails ici. Quel a été votre moment coup de coeur de la soirée?

Enfin, sachez que la semaine prochaine, ce sera au tour de l'animateur chevronné Sébastien Benoît de se voir offrir un bouquet de surprises musicales en son honneur. Que nous réserve France et son équipe, cette fois-ci?

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.