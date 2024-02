Maripier Morin surprend son conjoint à En direct de l'univers

Ce samedi soir, c'est le prodigieux Jean-Philippe Perras qui était à l'honneur sur le plateau de la merveilleuse émission En direct de l'univers. En effet, France Beaudoin et son équipe lui ont concocté un moment de grâce, au cours duquel plusieurs personnalités connues et amis du comédien ont poussé la note pour rendre hommage aux chansons qui bercent sa vie.

Il n'aura pas d'ailleurs pas fallu attendre bien longtemps avant que son amoureuse Maripier Morin ne débarque sur le plateau pour le surprendre! Elle s'est en fait greffée au touchant Alex Nevsky, qui avait jusque là entonné une larmoyante version de l'indémodable « Fix You », de Coldplay. Déjà très émotif en écoutant la prestation de son meilleur ami, Jean-Philippe ne put se contenir de bonheur quand sa conjointe est arrivée, entièrement de noir vêtu, pour chanter la très touchante chanson « À la figure ».

Ce titre, que le comédien déclare comme étant la plus belle chanson d'amour, a irradié de beauté tout le plateau et notre salon. Sur le plateau, Maripier semblait particulièrement heureuse de pouvoir offrir ce doux moment au père de sa fille. Quelle belle déclaration d'amour ce fut, en direct à la télé! Le duo formé d'Alex et de l'interprète de Juliette dans la série À coeur battant a par la suite été rejoint par une France Castel tout en voix et en forme, avec qui ils ont conclu le numéro avec l'ensoleillé et dansant « Kokomo ». Il s'agit d'un moment télé dont on se souviendra longtemps, à n'en point douter.

Une photo a par ailleurs été relayée sur les réseaux sociaux de l'émission, qui témoigne de toute l'intensité qui émanait alors.