La deuxième saison de Sortez-moi d'ici! arrive bientôt sur les ondes de TVA.

La bande-annonce, dévoilée mercredi, promet des défis beaucoup plus intenses que la saison dernière.

On peut voir notamment Patricia Paquin s'affoler dans une cage en verre remplie d'eau avec des reptiles. Lors de sa visite à Ça commence bien l'année, l'animatrice avait indiqué que cette épreuve avait été l'une des plus éprouvantes de sa vie.

« Quand elle est arrivée au camp après cette épreuve-là, ce n'était pas la Patricia qu'on connaît, elle était dépassée », indiquait Alex Perron, aussi présent sur le plateau.

Alexandre Barrette renchérit en disant : « Moi, c'est le moment où j'ai le moins bien feelé de la saison. Dans cette épreuve-là, à un moment donné, Patricia, elle ne trippe plus. Ce n'est plus dans la catégorie : plaisir. »

« Je capotais », enchaîne la principale intéressée, « c'est la chose la plus confrontante que j'ai faite de toute ma vie. »

Une autre image assez angoissante dans ce montage est de voir Dave Morissette enterré vivant avec une impressionnante quantité de serpents.

En entrevue, le campeur nous disait d'ailleurs ceci : « C'est probablement la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est une expérience difficile physiquement, mentalement et moralement. »

Il ajoute : « Malgré mes blessures, mes opérations aux genoux, mes commotions, je ne voulais pas qu'ils [les gens de la production] me ménagent. Je ne voulais pas être pris en pitié. »

« Je sais qu'il y en a qui vont juger », enchaîne-t-il. « Et j'étais cette personne-là l'an passé, qui jugeait dans son salon et qui disait que c'était facile, mais non. Tu as beau dire que tu n'as pas peur des serpents, mais quand tu as un Boa constricteur sur toi, c'est une autre affaire. »

À noter que l'identité de neuf campeurs a été annoncée pour le moment. Se pourrait-il que cette célébrité très connue rejoigne le groupe en surprise?

Sortez-moi d'ici! arrive sur nos écrans le dimanche 3 mars à 18 h 30 à TVA. L'émission sera donc présentée juste avant La voix, qui en sera à ce moment-là à la deuxième émission des Duels.