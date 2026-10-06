Cet acteur des Bracelets rouges débarque dans Dumas bientôt

Le 26 octobre prochain, un visage familier s'invitera dans la populaire série Dumas.

En effet, l'acteur Anthony Therrien [photos ici] jouera un nouveau client d'Intelco. Il réquisitionnera les services de la firme après que sa fiancée ait annulé son mariage une heure avant la cérémonie. Il sera convaincu qu'il s'agit d'un coup monté. Sophie (Marie-Lyne Joncas) et Catherine (Jade Charbonneau) seront responsable du dossier.

Anthony Therrien a grandi sous nos yeux alors qu'il a commencé sa carrière très jeune. On a pu le voir dans Destinées, Subito texto, Nouvelle adresse, L'Académie, Cerebrum et Lac-Noir, mais pour beaucoup de téléspectateurs, son rôle le plus marquant reste Félix des Bracelets rouges.

Il a aussi interprété le non moins célèbre Jeffrey Blondin, le fils du violent Dylan Blondin (Patrice Godin), dans Indéfendable.

Notons qu'un nouveau personnage principal s'ajoutera aussi bientôt un noyau dur de famille Dumas-Guérin. Apprenez-en plus dans cette entrevue avec Luc Dionne ici.

En raison des élections, nous n'avons pas eu droit à notre petite dose hebdomadaire de Dumas cette semaine, mais la série revient en force dès lundi prochain, 20 h, sur ICI Télé.

Si vous vous ennuyez trop, sachez que l'épisode de la semaine prochaine est déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.