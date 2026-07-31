Entrevue : Une 3e saison de Dumas qui amène « son lot de surprises »

Après deux premières saisons captivantes pour Dumas, il relève pratiquement de l'euphémisme de dire que les téléspectateurs sont impatients de découvrir ce que Luc Dionne a concocté pour une troisième saison très attendue. Vous êtes nombreux à nous partager votre amour pour cette série annuelle, qui revient en septembre avec « son lot de surprises », comme nous le confirme l'auteur en entrevue avec Showbizz.net.

« Après deux saisons, les comédiens ont pris possession des personnages. Je sais comment ils parlent, comment ils pensent, comment ils sont. Alors c'est sûr que tu t'enlignes ailleurs », nous raconte Luc Dionne, qui avoue s'amuser beaucoup à surprendre tout le monde, même ses comédiens, avec cette histoire. « Je ne sais pas si les gens s'en aperçoivent ou je ne sais pas si ça apparaît, mais plus ça va dans l'écriture, plus je me concentre sur les personnages principaux. »

En effet, dans la précédente saison, on a découvert un Jean Dumas plus émotif, après le drame survenu avec sa fille Charlie (Lili Francke-Robitaille), un homme transformé, plus familial, joué à la perfection par un Gildor Roy en pleine possession de ses moyens. Les chicanes ont cédé le pas à des repas de famille conviviaux, la rancune envers son ex-femme s'est dissipée, faisant place à de nouveaux sentiments.

Il y a des cas bizarres dans la troisième année, c'est bien évident, mais c'est encore plus que concentré sur les personnages. C'est le fun de jouer avec ton monde et c'est toujours pareil, moi j'essaie de surprendre beaucoup.

En outre, pour donner encore plus de piquant à son intrigue familiale cette année, l'auteur introduit un nouveau personnage régulier, joué par un comédien qui a marqué les esprits dans la dernière année. Il s'agit de Gabriel Lemire (voir ses photos ici) qui viendra interpréter le nouvel amoureux de la fille de Jean, Catherine (Jade Charbonneau). On a pu voir le comédien récemment dans la magnifique série Le gouffre lumineux, de même que dans STAT la saison dernière, où il faisait partie d'une histoire pour le moins tordue.

C'est un beau personnage, ce petit gars-là. Lui et Jérôme ensemble, eh taboire.... Quand Nicolas arrive, lui, il veut montrer qu'il a un ascendant sur Nicolas. Et il commence à l'écoeurer un peu.

Vous pouvez d'ailleurs voir ci-dessous une première image du personnage issue de la série. En outre, le personnage de Catherine, interprété par Jade Charbonneau, prendra du galon cette saison, montrant que « la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre », comme nous l'indique en riant l'auteur.