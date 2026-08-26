Ce comédien de Km/h fait un retour dans une série que vous aimez

En visionnant les quatre prochains épisodes d'Indéfendable : Sans trace sur illico+, vous reconnaîtrez peut-être un visage qui a marqué l'histoire de notre télévision québécoise, que vous n'aviez pas vu depuis un petit moment.

En effet, le comédien Gilbert Turp (voyez une photo récente ici) a donné vie au personnage du gentil et naïf Jean-Louis dans la comédie Km/h, un personnage qui devenait éventuellement l'amoureux de Tite-Lène, un autre personnage excentrique interprété par Nathalie Claude.

On a aussi pu voir Gilbert Turp dans de nombreuses séries à partir du début des années 80, dont Peau de banane, À plein temps, Tandem, Cormoran, Les machos, Une grenade avec ça, L'Auberge du chien noir et bien d'autres.

Plus récemment, on avait pu le voir dans Ruptures, après quoi il s'est fait plus discret au petit écran. Il a longtemps été professeur au Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

C'est donc un immense bonheur de le retrouver dans Indéfendable : Sans trace, où il incarne un homme, Monsieur Chevalier, qui permettra de faire avancer l'enquête en cours avec une révélation intéressante.

On se rappellera que dans cette édition spéciale, on retrouve un accusé acquitté en saison 4 d'Indéfendable, Ian Archambault (Nico Racicot), qui forme une équipe avec son amoureuse (Joan Hart) pour torturer et assassiner un autre personnage rencontré dans la quatrième saison.

Les quatre derniers épisodes d'Indéfendable : Sans trace seront déposés sur illico+ ce jeudi 27 août.