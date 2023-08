Peau de banane

Claude Cayer, un professeur de cégep désordonné et paresseux, est mis à la porte par sa femme Ginette. Il se réfugie chez une amie du couple, Simone Saint-Laurent, qui habite juste à côté. Active et ambitieuse, celle-ci dirige l'agence de publicité Advertex, où elle a comme adjoint Narcisse Labbé, célibataire endurci qui voue un amour immodoré à sa mère, et comme réceptionniste, Mireille Matthieu. La mère de Claude, Clarisse, préfère d'ailleurs Simone à Ginette. Après plus d'un an de vie commune, Claude quitte son poste d'enseignant pour devenir animateur de radio, et épouse enfin Simone.