La récession économique et la mondialisation de l'économie frappent de plein fouet les PME de Belmont et affectent l'ensemble de sa population. Les Bicyclettes Saulnier et les Métaux Guindon peuvent sembler des modèles de réussite locales mais elles doivent se moderniser, ce qui ne va pas de soi et bouscule plusieurs habitudes chez les patrons et chez les employés, qui ont tous leur petit caractère et doivent s'habituer à de nouveaux modes de gestion, celles de personnes qui gravitent autour d'eux, travailleurs sociaux, conjoints, parents et enfants. En fait, tout le milieu doit s'adapter au changement dans un contexte où crise économique et drames personnels vont de pair.