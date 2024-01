À plein temps

Six familles d'un quartier populaire de Montréal connaissent divers problèmes d'ordre social, familial et personnel. La violence mère-enfant chez les Bégin, les difficultés propres aux personnes âgées chez les Bourrette, le burnout et la mort chez les Champoux, la séparation et la famille reconstituée chez les Poisson, les drames de la marginalité adolescente et de la séparation chez les Pouliot ainsi que les pleurs, les déceptions mais aussi les joies petites et grandes de la famille Ross ne sont que quelques exemples des événements qui tissent la trame de la vie de ces familles d'aujourd'hui, incarnées aussi bien par des marionnettes que par des comédiens.