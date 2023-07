La famille Cormoran possède une terre au bord du fleuve, dans la région du Bas Saint-Laurent. Elle habite une imposante maison qui domine les environs. En 1936, la société traverse une crise politique, économique et culturelle. Les idéologies s'affrontent et la société canadienne-française s'en ressent. Dans le microcosme de Baie-d'Esprit, un propriétaire foncier, un commerçant politicien, un industriel en devenir et un imprimeur-éditeur participent aux bouleversements de l'époque. Sans trop le savoir, ils sont de gauche ou de droite, républicains ou monarchistes, camelots du roi ou communards. Ils s'aiment, se détestent, s'allient, se combattent selon les situations quotidiennes qu'ils sont appelés à vivre, et les pressions que la société exerce sur eux.