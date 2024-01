Bande-annonce : Stéphane Demers devient un inquiétant tueur en série dans Indéfendable

TVA dévoilait aujourd'hui une nouvelle bande-annonce d'Indéfendable, dans laquelle on retrouve un comédien bien-aimé du Québec, dans un rôle pour le moins complexe.

En effet, dans les images ci-dessous, découvrez le comédien Stéphane Demers, véritable caméléon, qui semble cette fois incarner un personnage ignoble. D'ailleurs, dans cette bande-annonce, il réussit à nous glacer le sang d'un simple regard.

La cause viendra aux oreilles de Léo MacDonald et André Lapointe (Sébastien Delorme et Michel Laperrière), qui seront évidemment impliqués dans le procès. D'ailleurs, on peut entendre Léo dire dans la bande-annonce : « C’est la première cause de tueur en série qu’on a, probablement la seule qu’on va avoir. »