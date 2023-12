Une finale de mi-saison « très inquiétante » pour Indéfendable : La vie d'un avocat au cabinet en jeu

La finale de mi-saison d'Indéfendable sera diffusée jeudi soir.

Nous nous sommes récemment entretenus avec la productrice Izabel Chevrier qui nous a donné un avant-goût de ce qui nous attend.

« La finale pour moi, elle est très inquiétante », dit-elle d'abord.

À titre de prémisse, elle indique ceci : « En défense, on peut croiser quelques personnes qui ont des troubles d'ordre psychiatrique ».

On va avoir hâte au retour après Noël. On va être très très très inquiets pour un des avocats au Cabinet et on peut parler de sécurité qui met la vie de quelqu'un en danger.

Elle ajoute : « On va se demander qui est responsable de cet évènement-là parce que c'est extrêmement grave. C'est en lien avec des gens qui côtoient le Cabinet, forcément. Ça peut être le hasard aussi, mais... »

« Au retour de Noël, ce sera une course contre la montre, à cause de cet évènement-là », précise-t-elle.

Considérons-nous comme titillés!

On apprendra d'ailleurs cette semaine que Marie-Anne (Anne-Elisabeth Bossé) rejoindra Léo (Sébastien Delorme) dans cette cause. « [...] il va arriver un revirement dans le couple qui va faire qu'il va devoir y avoir deux avocats », nous disait la productrice. Cette histoire sera très éprouvante pour Me Desjardins, qui attend un enfant.

À noter que c'est au retour des fêtes qu'aura lieu le procès de Martial Quintal et Myriam Ferron. Ce sera le premier de la saison.

Izabel Chevrier nous rappelle aussi qu'on fera, en janvier prochain, la rencontre d'une nouvelle avocate, interprétée par Julie Trépanier (voyez des photos ici). « C'est une ancienne stagiaire. Elle, c'était la Ines du cabinet il y a 8 ans. Quand elle a fini son barreau, elle a fait son stage dans un autre cabinet, après elle est tombée amoureuse d'un bel avocat qui pratiquait à Sherbrooke. Elle a donc déménagé là. »

Elle poursuit : « Elle va attraper une cause en ville et va se chercher un pied à terre en ville pour faire sa cause. Elle va donc venir s'installer pour un petit bout de temps au cabinet. »

La productrice la décrit ainsi : « C'est une étonnante avocate, qui est très amie avec Léo, Maxime et Me Lapointe. Elle est très droite et un peu tomboy. Elle est aux antipodes de Marie-Anne. C'est une fille qui n'a pas du tout d'anxiété. » Peut-on s'attendre à des tensions avec Marie-Anne? C'est à suivre!

Pas d'inquiétude à avoir : on ne s'ennuiera pas avec Indéfendable cet hiver! Consultez notre calendrier de la rentrée de l'hiver ici, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.