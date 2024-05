Après 5e rang, découvrez le nouveau projet commun de François Papineau et Frédéric Millaire-Zouvi

Ce lundi, les médias étaient conviés à une visite de plateau de la nouvelle série Les armes, qui sera présentée sur les ondes de TVA à compter de l'automne prochain. Ce projet marque le grand retour à l'antenne de Vincent-Guillaume Otis, qui y décroche un nouveau premier rôle depuis sa performance formidable dans District 31. Ce lundi, le diffuseur dévoilait la distribution complète de cette série écrite par l'auteur d'In Memoriam, Pierre-Marc Drouin, et réalisé par Jean-Philippe Duval (Unité 9). Chose certaine, ça promet!

Les armes se déroule dans le milieu opaque et rigoureux d’une base militaire. Vincent-Guillaume Otis y campe le rôle principal, celui d’un jeune officier intègre et méritant qui prend subitement la tête d’une compagnie d’infanterie après le décès accidentel d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement. La base des Forces armées de Kanawata se retrouve alors en pleine tourmente. Aidé d’une enquêtrice militaire, il tentera de découvrir ce qui s’est réellement passé non sans soulever des secrets qui créeront des remous au sein des troupes. Plus l’enquête avance, plus sa loyauté et son engagement seront mis à mal. Sa femme et ses enfants vivront eux aussi leur lot de changements.

Parmi les membres de la distribution, qui accompagneront Vincent-Guillaume Otis, nous retrouvons avec bonheur un duo qui a fait la pluie et le beau temps dans 5e rang, François Papineau et Frédéric Millaire Zouvi. Le premier interprètera un colonel de l'armée tandis que le second sera membre d'un commando.

À ceux-ci s'ajoutent une distribution toute étoile composée de Irdens Exantus, Jérémie Jacob, Victor Andres Trelles Turgeon, Mickaël Gouin, Ève Landry, Émile Schneider, Audrey Price, Alex Godbout, Lou-Vincent Desrosiers, Larissa Corriveau, Victoria Diamond et Alfred Poirier, un mélange de recrues et de comédiens d'expérience qui ne manqueront pas de nous en mettre plein la vue cet automne.

Cette série se plaira à explorer des univers qu'on ne voit pas souvent à la télévision, tout en abordant l'histoire d'un meurtre assez sordide, confirme la production. « Je retrouve dans ce projet-là la fébrilité qu’on avait sur Unité 9 », a indiqué le réalisateur Jean-Philippe Duval en rencontre de presse.

Nous sommes impatients de découvrir le résultat! Et vous?