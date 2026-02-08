9 émissions débranchées des ondes qu'on aimerait retrouver pour une autre saison

La télé étant ce qu'elle est, le personnel chargé de la programmation des chaînes est parfois contraint d'effectuer des choix déchirants, en mettant à mort une émission pourtant appréciée du public. Au cours des dernières années, faute de budget ou de logistique, bon nombre de séries et de variétés ont vu leur diffusion s'arrêter... trop brusquement à notre goût! Entre intrigues non fignolées ou plaisir rétracté, voici donc neuf émissions qui, selon nous, mériteraient une saison supplémentaire. Je viens vers toi Le talk-show de Marc Labrèche apportait tout ce dont nous avons besoin en ce moment : du pur bonheur, de la folie et... des sketchs mémorables. Face à l'annulation de ce rendez-vous bihebdomadaire par la chaîne Noovo, une pétition avait même été lancée en ligne par les téléspectateurs férus de ce rendez-vous festif signé Labrèche. Qui s'ennuie des échanges entre l'animateur et Élise Guilbault, ou encore des fameux « champagne showbizz »?

Tous pour un chalet La compétition de Canal Vie animée par Mathieu Baron et codirigée par Émilie Cerreti et Félix Ménard a fait le bonheur de nos automnes pendant 4 saisons, avant de disparaître dans la brume. Nous étions très fans de cette émission, qui voyait 12 duos s'affronter les uns contre les autres pour remporter un chalet valant 500 000$.

Demain des hommes En 2018, les téléspectateurs découvraient Demain des hommes, qui s'est malheureusement arrêtée après une seule saison. Les tribulations de cette équipe de hockey junior avaient pris fin abruptement, après la commotion cérébrale d'un des leurs. Une des rares séries récentes à avoir fait l'unanimité chez le public.

Face au mur Toujours en 2018, TVA lançait en grande pompe Face au mur, un grand jeu télévisé avec Maripier Morin, qui donnait l'opportunité à des membres du public de remporter jusqu'à 1 million de dollars. Longueurs inutiles, case horaire changeante et autres petits soucis auront toutefois tué dans l'oeuf ce projet d'envergure. Une 2e chance pourrait-elle être envisagée?

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne Pendant 2 printemps, Marie-Lyne Joncas interviewaient les artistes de l'heure du lundi au jeudi, sur Noovo. Avec des collaborateurs d'exception et l'énergie contagieuse de son animatrice, cette émission constituait un véritable remède à la morosité.

Hôtel L'annulation de cette série de TVA a fait grand bruit en laissant une finale remplie de suspense et des intrigues qui n'ont pas été résolues. Bref, aucune conclusion satisfaisante n'a été apportée aux amateurs de l'émission. Un Hôtel qui a fermé trop vite?

La vraie nature Pas plus tard que cette semaine, nous avons appris que La vraie nature vivait désormais en eaux troubles chez TVA, alors qu'une nouvelle saison n'a pas été commandée, incitant la vente du chalet. Les détails ici. Pouvons-nous espérer une nouvelle saison plus tôt que tard?

La candidate Cette série, déposée initialement sur ICI TOU.TV, a conquis le public dès le premier épisode. On y suivait Alix (Catherine Chabot), une citoyenne bien ordinaire qui se voit du jour au lendemain propulsée dans l'arène politique. Le hic? La première saison nous a laissés sur notre faim. Comment Alix vit-elle désormais avec sa nouvelle passion pour la communauté?

Sortez-moi d'ici Ce variété tropical plus grand que nature n'a pas eu droit à une 4e saison ce printemps, ce qui nous laisse croire le pire pour la suite. On aimait bien ce rendez-vous dominical, qui faisait la part belle aux dégoûtants festins et aux défis plus grands que... nature!