Les grandeurs et les misères de l’équipe junior de Montferrand, ville fictive dont la ferveur peut parfois peser lourd sur ses héros. On suit les destinées de nombreux joueurs venus des quatre coins du Québec, dont certains en route pour la gloire tandis que d’autres n’en verront jamais la couleur. Maxime Richer, 17 ans, l’étoile locale, indécis entre une carrière au hockey ou en musique; Jean-Sébastien Labelle, 20 ans, dépassé par une parenté un peu trop hâtive, vit avec sa copine Noémie, 19 ans; Théo Landry, 16 ans, qui a fait l’équipe de justesse; Benji McEwan, 17 ans, le charmant voyou des Maritimes; Oleg Petrenko, 17 ans, le gardien de but russe venu au Canada pour s’éloigner de sa famille; et Zach Walker, 19 ans, joueur vedette qui vit le rêve de tous depuis qu’il a été repêché par les Blues de St-Louis. Demain des hommes, c’est aussi Robert Dion, le coach, un dur qui applique la vieille méthode, mais c’est surtout Stéphane Meunier, le nouvel adjoint qu’on a imposé à Robert Dion, un homme qui favorise une approche beaucoup plus moderne du coaching. Personnage central de la série, ce père monoparental débute son ascension dans les ligues majeures en essayant de recoller les morceaux de sa vie, en particulier avec sa fille Valérie, 14 ans, qui revient vivre avec lui. On suit également Pascale, la brillante médecin qui veille sur l’équipe, un peu délaissée par son mari; le quinquagénaire Serge Rousseau, savoureux propriétaire de l’équipe, sa troisième jeune femme Sarah ainsi que sa fille Roxanne, 16 ans, qui lui cause bien des ennuis; Chloé, 19 ans, responsable du snack-bar de l’aréna, infirmière en devenir livrée à elle-même; les familles d’accueil, dont Yvon, l’oncle grincheux de Théo, pas trop heureux d’héberger son neveu.