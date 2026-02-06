Triste nouvelle pour cette émission tant appréciée du public

Jean-Philippe Dion annonce sur ses réseaux sociaux avoir mis en vente le chalet qui a servi de gite aux invités de La vraie nature.

Ce faisant, l'animateur confirme que l'émission n'a pas reçu l'aval de TVA pour un retour en ondes l'an prochain. Une triste nouvelle pour tous les adeptes de cette formidable émission de confidences.

Il écrit : « Un chalet rempli de souvenirs!

Comme plusieurs me posent la question... et que la nouvelle risque de sortir bientôt...

Nous avons pris la décision de mettre en vente le chalet de La vraie nature. TVA nous a récemment annoncé que l'émission ne reviendra pas l'an prochain. Toutefois, cela ne signifie pas la fin définitive de ce projet. Il pourrait prendre une autre forme, dans un autre lieu, dans les prochaines années. Qui sait!?

Peut-être que la famille Kretz l'achètera! »

Voyez sa publication ci-dessous.

En outre, nous espérons que l'avenir permettra à ce projet de revenir, sous une forme ou une autre. L'idée des épisodes spéciaux, notamment pour les fêtes, n'était pas une mauvaise idée, bien au contraire.

D'ici là, on peut suivre Jean-Philippe Dion du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA, dans le magazine hivernal Sucré givré.