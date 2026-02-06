Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Triste nouvelle pour cette émission tant appréciée du public

On espérait toujours...

Image de l'article Triste nouvelle pour cette émission tant appréciée du public
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Jean-Philippe Dion annonce sur ses réseaux sociaux avoir mis en vente le chalet qui a servi de gite aux invités de La vraie nature.

Ce faisant, l'animateur confirme que l'émission n'a pas reçu l'aval de TVA pour un retour en ondes l'an prochain. Une triste nouvelle pour tous les adeptes de cette formidable émission de confidences.

Il écrit : « Un chalet rempli de souvenirs!

Comme plusieurs me posent la question... et que la nouvelle risque de sortir bientôt...

Nous avons pris la décision de mettre en vente le chalet de La vraie nature. TVA nous a récemment annoncé que l'émission ne reviendra pas l'an prochain. Toutefois, cela ne signifie pas la fin définitive de ce projet. Il pourrait prendre une autre forme, dans un autre lieu, dans les prochaines années. Qui sait!?

Peut-être que la famille Kretz l'achètera! »

Voyez sa publication ci-dessous.

En outre, nous espérons que l'avenir permettra à ce projet de revenir, sous une forme ou une autre. L'idée des épisodes spéciaux, notamment pour les fêtes, n'était pas une mauvaise idée, bien au contraire.

D'ici là, on peut suivre Jean-Philippe Dion du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA, dans le magazine hivernal Sucré givré.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33