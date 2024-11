Mélissa Désormeaux-Poulin défile sur un tapis rouge avec sa fille comédienne

Ce jeudi avait lieu la première médiatique de la pièce Incendies de Wajdi Mouawad, mise en scène par Elkahna et Ines Talbi, au Théâtre Duceppe à Montréal.

Pour l'occasion, de nombreux artistes s'étaient déplacés pour assister l'événement.

Parmi ceux-ci, on retrouvait la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin, qui était accompagnée pour l'occasion de sa fille aînée, Léa Pilotte (voir sa photo ici).

Voyez le magnifique duo féminin en photo ci-dessous.

Comme on le sait, les deux filles de Mélissa suivent les traces de leur mère et sont maintenant comédiennes. Vous avez pu voir Léa Pilotte cette saison dans Indéfendable, alors qu'elle interprétait Jade Blais, la soeur de Romane Blais jouée par Catherine St-Laurent. Les deux soeurs étaient impliquées dans l'assassinat d'un riche homme aux comportements désaxés.

Léa a aussi pu être vue dans Les yeux fermés et Survivre à ses enfants.

Par ailleurs, la plus jeune fille de Mélissa Désormeaux-Poulin, Florence Pilotte (voir sa photo ici), s'est faite remarquer dans Entre deux draps et L'empereur.

Telles mères, telles filles! Il y a beaucoup de talent dans cette famille.

Incendies est présentée du 30 octobre au 30 novembre 2024 au Théâtre Duceppe à Montréal.

Deux enveloppes, deux révélations explosives. À la mort de Nawal, ses jumeaux, Jeanne et Simon, se retrouvent dans le bureau du notaire Lebel pour la lecture du testament. Le frère et la sœur apprennent alors que leur père est toujours en vie et que leur fratrie inclut un frère inconnu. Ébranlé·es, incrédules, Jeanne et Simon se lancent sur les traces de leur passé. Et si dans cet énigmatique legs se trouvait la clé du secret de leur mère, enfermée pendant des années dans un mutisme inexpliqué ? Épaulé·es par le notaire, les jumeaux partent en terre étrangère, au pays de leurs ancêtres. Jeanne et Simon remontent le fil de l’histoire de celle qui leur a donné la vie, pour découvrir un destin insoupçonné et tragique, marqué par la guerre, la haine, la colère, l’irréparable… et le courage d’une femme.

Sabrina Bégin Tejeda, Denis Bernard, Ariane Castellanos, Neil Elias, Reda Guerinik , Dominique Pétin et Antoine Yared tiennent la vedette de cette nouvelle adaptation.