Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis se retrouvent sur ce projet prometteur

Après nous avoir offert six ans de complicité à l'écran dans District 31, les comédiens Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis se retrouvent pour un nouveau projet prometteur, soit un long métrage. En effet, nous apprenons aujourd'hui qu'ils partageront la vedette du film La petite et le vieux, dont le tournage vient tout juste de commencer dans la ville de Québec.

Scénarisée par Sébastien Girard, cette histoire est tirée du premier roman de l’auteure Marie-Renée Lavoie (prix de la relève littéraire Archambault et prix du Combat des livres Radio-Canada), ouvrage best-seller salué par une critique unanime à sa parution.

L'histoire du long métrage va comme suit : Années 80, Québec. Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Jo parce qu’elle veut être comme Joséphine La Petite Mousquetaire, son héroïne de dessins animés préférés. Jo n’a que dix ans, trois sœurs, un père très occupé à être malheureux et une mère compréhensive, mais stricte. Elle vit dans un quartier populaire peuplé de gens souvent colorés dont le plus attachant est son nouveau voisin, Monsieur Roger, un vieil homme bourru qui cache un cœur tendre. Avec son âme romantique et un imaginaire avide de grands drames, Jo aimerait aussi réaliser de grands exploits. Un jour, elle se donne la mission de sauver son père du travail et du malheur.

C’est Patrice Sauvé (La vie, la vie, Grande Ours, Ça sent la coupe, Victor Lessard, Le Monstre, La Faille, Larry), l’un des réalisateurs québécois les plus prolifiques des dernières années, qui sera derrière la caméra. La Petite et le Vieux est son quatrième long métrage. Il sera entouré de François Gamache à la direction de la photographie, Marie-Pier Fortier à la direction artistique et Sophie Lefebvre à la création des costumes. Du Coup Animation collabore au projet pour la réalisation des séquences d’animation du manga « La Petite Mousquetaire » créé spécialement pour le film.

Juliette Bharucha, Marilyn Castonguay, Gabrielle B. Thuot, Mia Drolet, Élia St-Pierre, Denis Houle, Jack Robitaille et plusieurs autres complètent la distribution.

Le film sera distribué par TVA Films.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie, qui se fera en 2024.

Découvrez la première image de Gildor Roy dans son rôle ci-dessous.

