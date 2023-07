Larry est un ancien policier infiltrateur, tombé en disgrâce pour une histoire de corruption. Sa culpabilité n’a jamais été prouvée, mais ostracisé et victime de harcèlement, il a préféré quitter son emploi. Un échec qui le hante encore. Aujourd’hui, résigné, il travaille comme gardien de sécurité. Il vit avec l’amour de sa vie, France, dans un quartier cosmopolite de Montréal. Alors qu’ils sortent de leur résidence en compagnie de leur petit-fils, Larry et France se retrouvent pris au milieu d’un échange de coups de feu entre deux gangs rivaux. Larry arrive à protéger son petit-fils, mais sa femme est touchée au dos. Le verdict tombe : France ne remarchera plus. On encourage Larry à se préparer à l’accueillir à la maison, tout en l’informant de l’ampleur de la tâche qui l’attend. Mais Larry est dévasté, son monde s’écroule. Il se sent responsable et son sentiment de culpabilité est si fort qu’il peine à regarder sa femme en face. Au lieu d’affronter la tempête, Larry décide d’entamer sa propre enquête en gagnant la confiance de sa voisine jamaïcaine, dont la fille ado connaît certains membres d’un des gangs. Assisté, un peu malgré elle, par Lisa, une amie policière, il entrera vite en conflit avec l’enquêteur principal, Romain Félix, jeune policier à la carrière prometteuse. Aveuglé par sa quête, il mettra même la vie de celles qu’il aime en danger, sa femme et sa fille.