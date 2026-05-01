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France Castel sera l'invitée de cette populaire émission
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«
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» : Patrice Roy aborde pour une rare fois la relation avec sa fille
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La fille du chef d'antenne Patrice Roy ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau
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Radio-Canada Info : une nouvelle saison entre stabilité et nouveaux rendez-vous
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Vidéo : Patrice Roy passe dans le tordeur de Marc Labrèche
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Pascal Yiacouvakis et Patrice Roy : Et ça se termine par une accolade
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Un autre (et dernier) petit accrochage entre Pascal Yiacouvakis et Patrice Roy
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Pascal Yiacouvakis revient sur ses accrochages avec Patrice Roy en ondes
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Patrice Roy en larmes après avoir reçu un cadeau bien spécial de ses enfants
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Patrice Roy envoie promener le coronavirus de belle façon
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