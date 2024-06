La fille du chef d'antenne Patrice Roy ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau

Le chef d'antenne Patrice Roy foulait le tapis rouge du spectacle Kurios du Cirque du Soleil jeudi soir.

Il était accompagné par sa femme, Marianne Rheault, et leur fille, Vivianne.

L'enfant ressemble à sa mère comme deux gouttes d'eau, comme vous pouvez le constater sur la photo au bas de l'article.

Rappelons que Patrice Roy est aussi le papa de jumeaux de 25 ans, Gabrielle et Émile, issus d'une précédente union. Ce dernier roule sa bosse dans les médias. Il produit, notamment, des vidéos - on ne peut plus pertinent! - qui vulgarisent l'actualité. Sa récente capsule sur la guerre à Gaza a généré énormément de réactions et de partages. Voyez-la ci-dessous.

