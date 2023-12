À seulement quatre jours de Noël, plusieurs personnalités québécoises issues de divers milieux avaient été invitées à assister à la première médiatique du spectacle CRYSTAL du Cirque du Soleil.

Parmi celles qui ont foulé le tapis rouge du Centre Bell, on note Samantha Fins de STAT, la femme d'affaires Danièle Henkel, l'actrice Ingrid Falaise, l'humoriste Christine Morency, le lecteur de nouvelles Patrice Roy, les amis Joey Scarpellino, Antoine Pilon et Alexandre Bacon, les sœurs Isabelle et Sophie Nélisse ainsi que le couple Olivier Dion et Emy-Jade Greaves.

Quelques vedettes sont venues accompagnées de leurs enfants, dont l'acteur Pierre-Yves Cardinal et l'humoriste Pierre Hébert.

Voyez notre galerie de photos au bas de l'article.

Le spectacle CRYSTAL du Cirque du Soleil est présenté au Centre Bell jusqu'au 31 décembre.

La description officielle se lit comme suit : CRYSTAL transporte les spectateurs au cœur d’une aventure de découverte de soi exaltante remplie de fantaisie et d'émerveillement. Le public sentira monter l’adrénaline alors qu’il plonge à toute allure dans un univers surréel aux côtés de Crystal, au moment où elle se révèle à elle-même dans toute sa fougue, sa force intérieure et sa soif de liberté.

Incorporant des projections sur glace éblouissantes et une trame sonore qui intègre harmonieusement des chansons pop à la musique emblématique du Cirque du Soleil, CRYSTAL plonge le public dans une expérience sensorielle et acrobatique inoubliable qui plaira à toute la famille.

En plongeant à toute allure dans l'univers éclectique de Crystal, la protagoniste centrale de cette production, les spectateurs assistent à une aventure de découverte de soi, mêlant avec habileté la fantaisie et l'émerveillement. La beauté de la création réside, comme c'est souvent le cas dans les oeuvres du Cirque du Soleil, dans la possibilité pour chaque spectateur d'interpréter le spectacle à sa manière, de tisser sa propre histoire. Mais à travers patinage artistique et numéros de cirque, les thématiques de fougue, de force intérieure et de soif de liberté émanent sans ambages des numéros présentés sur la glace.

Certains personnages offrent des chorégraphies dynamiques au rythme bien cadencé, contribuant à l'expérience acrobatique en nous offrant une montée d'adrénaline à chaque coup de patin! Mais l'action frénétique et les pirouettes impressionnantes savent aussi laisser leur place aux moments plus intimes, le tout orchestré avec une maestria incontestable. Les artistes nous font valser avec eux, et les rires ne sont jamais bien loin, quand le clown débarque et provoque sa réaction généralisée qui résonne dans la salle comble du Centre Bell.

Crystal, c'est aussi une expérience sensorielle inoubliable grâce à sa narration visuelle qui transcende les frontières du cirque traditionnel, impressionnant pour toute la famille. Un résultat captivant. Voyez des photos du spectacle ici.

Vous pouvez vous procurer des billets ici. Les prix varient entre 72 $ et 138 $.