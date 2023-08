Radio-Canada Info : une nouvelle saison entre stabilité et nouveaux rendez-vous

La section Information de Radio-Canada lançait aujourd’hui sa nouvelle saison. La chaîne déploie sa programmation dans un esprit de continuité, mais convie également le public à de nouveaux rendez-vous. Nous avons rencontré les principaux intervenants en information et affaires publiques de la chaîne. Les thèmes récurrents des journalistes de solution et d’enquête seront l’environnement et l’intelligence artificielle, qui se trouvent au cœur des préoccupations du public.

Les téléjournaux misent sur la stabilité en comptant sur les valeurs sûres que sont Céline Galipeau et Patrice Roy, Claudine Bourbonnais, Julie Drolet, Véronique Darveau et Brigitte Bougie.

Le public retrouvera aussi ses émissions phares 24/60 (avec un nouveau segment Librairie 24/60), D’abord l’info (le weekend maintenant animé par Geneviève Garon), Mordus de politique (qui présentera une émission spéciale devant public le 22 septembre), Découverte, L’épicerie, La semaine verte, Enquête et La Facture.

Nouveauté cette année : Les Décrypteurs lancent un balado hebdomadaire en complément de l’émission. Alexis de Lancer nous explique : « On va chercher un autre ton, une façon plus pointue d’aborder les sujets. »

Nouveautés radio

Deux nouveaux rendez-vous radiophoniques traiteront d’actualité nationale et internationale : Ça nous regarde, en semaine à 18h, animée par Madeleine Blais-Morin : « C’est un retour à la radio, je suis très contente », nous dit-elle. « On va essayer vraiment de voir si à l’échelle nationale, à l’échelle internationale, il y a des clés pour aborder les enjeux qui nous concernent. »

Janic Tremblay, quant à lui, propose Tout terrain, le dimanche à 10 h. « On va tenter d’occuper le plus possible le terrain, d’être là où ça se passe dans le cycle des nouvelles, mais aussi en dehors du cycle des nouvelles », explique-t-il.

Plusieurs nouveautés télé à surveiller

En plus de Zone économie, Gérald Fillion animera Zone Info, en semaine à 16 h. Un plateau de discussions, d’analyses et de commentaires : « On a voulu vraiment aller ailleurs avec des gens de différents horizons et différents points de vue et on a travaillé beaucoup à la diversité de notre proposition », affirme-t-il.

On découvrira également la docusérie Les stagiaires, les jeudis 20 h, dès le 5 octobre. Ce documentaire d’observation suivra six stagiaires en journalisme qui, par leurs nombreux défis, nous plongerons dans les coulisses de l’info. Marie-Maude Denis, qui les accompagne tout au long du processus, nous les décrit : « Ils étaient beaux les stagiaires dans leurs convictions, avec mes collègues, ils nous ont rallumé la flamme du métier! »

Les évaluateurs de leurs reportages et de leur progression dans l’aventure sont Patrice Roy et Isabelle Richer.

Pour couvrir l’actualité internationale après la fermeture des bureaux de Moscou et Pékin, Radio-Canada annonce l’ouverture d’un bureau à Istanbul, dirigé par Marie-Eve Bédard. Ainsi donc, Tamara Altéresco sera maintenant basée à Paris, pour couvrir l’Europe et une partie de l’Afrique.

Les grands documentaires des séries Doc humanité et Les grands reportages seront aussi à surveiller. Parmi ceux-ci, l’un sur l’Afghanistan et l’autre sur Janette Bertrand à l’aube d’être centenaire.

Par ailleurs, Patrice Roy animera une émission spéciale, un grand plateau sur l’intelligence artificielle le 7 décembre prochain.

Une offre riche sur les plateformes web

Dans la section Carbone de radio-canada.ca, Marianne Désautels-Marissal et Maxime Corneau traiteront d’environnement sous toutes ses formes par de grands reportages. Ils se poseront des questions sur les préoccupations citoyennes. Le tout sera en ligne dès le 20 septembre.

RAD poursuit également sa mission de laboratoire de journalisme d’incursion sur le web, pour rejoindre un public plus jeune, sur rad.ca.