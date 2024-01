Cet automne, de nombreux téléspectateurs se sont réjouis de découvrir Les stagiaires, une série documentaire sur TOU.TV qui plongeait dans l'univers d'aspirants journalistes. Ce concept, exploité pour la première fois en télé, amenait à observer, d'un œil nouveau, tant la relève que le quotidien des professionnels de l'information bien établis de Radio-Canada.

L’émission se verra ajoutée à la programmation d'ICI télé dès le dimanche 25 février à coup de deux épisodes par semaine.

Après avoir été retenus par trois journalistes de renom qui devaient trancher parmi les 24 finalistes s'affrontant dans un camp de sélection intensif, six stagiaires aux profils uniques intègrent la maison de Radio-Canada. Patrice Roy et Isabelle Richer sont évaluateurs de stage, alors que Marie-Maude Denis agit à titre de mentore auprès des apprentis.

Quelques-uns des candidats choisis ont étudié dans le domaine, d'autres ont des parcours plus atypiques, de l'ingénierie à la microbiologie, par exemple. Mais tous partagent cette même passion de la communication. Ensemble, ils intègrent la salle de nouvelles et sont mis au défi dans divers contextes : la réalisation de reportages économiques, la couverture judiciaire, la création de contenu vulgarisé destiné aux médias sociaux, la rédaction d'articles politiques, la tenue d'entrevues... Toutes les sphères principales de l'information y passent.

Les poulains sont appelés à travailler sur leur éloquence, leur professionnalisme, leurs méthodes de recherche et leur efficience. Tout ça, en étant filmé pour la télé. Allô la pression! Les cobayes sont attachants et c'est agréable de témoigner de la persévérance dont ils font preuve d'un épisode à l'autre. Enfin, en partageant leur sagesse aux stagiaires, les évaluateurs et certaines personnalités invitées, comme Charles Tisseyre et Gérald Fillion, ouvrent la porte sur leur parcours, et c'est attendrissant de les découvrir sous cette facette plus détendue.

Patrice Roy nous disait quelques mots à ce sujet, sur le tapis rouge de Chrystal, en décembre dernier : « Ça a été vraiment très enrichissant pour moi, parce que j'ai vu dans les yeux de jeunes la passion pour ce métier-là. Alors ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui veulent encore faire ça. Ils étaient allumés, ils étaient drôles, alors j'ai eu beaucoup beaucoup de fun et j'espère que ça paraît! »

Néanmoins, malgré un fort enthousiasme du public, rien ne pointe vers la confirmation d'une seconde saison, comme le média traverse une période éprouvante.

« Là, on a des moments plus difficiles à passer. Donc est-ce qu'il va encore y avoir une émission Les Stagiaires pour un an ou deux? Je ne le sais pas. Et d'ailleurs, je suis de tout cœur avec les jeunes journalistes, les jeunes réalisateurs, les jeunes qui viennent d'entrer. Il va peut-être y avoir des vents un peu 'rough' », explique le présentateur d'expérience.

Rappelons que Radio-Canada/CBC annonçait en décembre dernier la suppression de plus de 800 postes pour contrer ses incertitudes et assurer sa survie. La coupe budgétaire pourrait aussi se faire sentir dans les fictions et les variétés.