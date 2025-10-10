« C'est déchirant » : Patrice Roy aborde pour une rare fois la relation avec sa fille

Ce vendredi, France Beaudoin recevait le chef d'antenne Patrice Roy à son émission Pour emporter. Comme le journaliste accorde peu d'entrevues, outre celles effectuées dans le cadre de son travail, nous étions enchantés à l'idée de découvrir plus en profondeur l'homme derrière le présentateur télé.

Quand l'animatrice l'a questionné sur ce que ses reportages sur le terrain avaient comme répercussions sur ses proches, il a déclaré, ému :

« Merci à la vie de m'avoir donné une fondation assez forte. Je pense que j'ai une fondation assez forte. Mais d'ailleurs, l'an dernier, je suis allé en Ukraine. Je partais à Kiev le samedi et Vivi, ma dernière,Vivianne, me parlait pas depuis 2 jours. À un moment donné, elle a éclaté en sanglot. Elle m'a dit : "Vas-y pas, pars pas!" Là, tu te poses la question, est-ce que ces reportages-là valent ce que ça coûte aux proches, effectivement? [...] Pour avoir fait pleurer une petite fille comme ça, c'est mieux de valoir la peine, de faire cette couverture-là. »

Patrice affirme que, bien qu'il soit papa de 3 enfants et que certains collègues ne souhaitent pas effectuer des reportages sur le terrain plus périlleux comme les siens, il déclare que cette poussée d'adrénaline « le goût de l'aventure l'emporte sur le besoin d'être informé. [...] Mais du terrain, je vais continuer à en faire. »

Il va sans dire que le métier de chef d'antenne de Patrice Roy doit parfois donner des sueurs froides à sa famille. Quel est le prix à payer pour informer? Alors qu'il porte généralement un regard sur l'actualité, la vision de sa vie qu'il nous a offerte ce soir nous a beaucoup plu et fut rafraîchissante.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h sur les ondes d'ICI ARTV.