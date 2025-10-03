« C'est des préjugés » : Marilou dénonce un commentaire choquant sur son entreprise

Ce vendredi, Marilou était conviée sur le plateau du talk-show Pour emporter. Cette émission, qui célèbre en mots une personnalité connue, figure parmi nos coups de coeur automnaux, depuis 8 saisons.

L'autrice-compositrice-interprète, également femme d'affaires aguerrie, s'est confiée à France Beaudoin sur une multitude de sujets chers à son coeur, à commencer par son entreprise Trois fois par jour. Elle en a profité pour dénoncer un double standard et un préjugé choquant qu'elle subit régulièrement, et qui persiste en remettant en question la place de la femme en tant que propriétaire d'entreprise.

« Les gens pensent que c'est encore moi qui coud les nappes de Trois fois par jour, qui coud les bougies, qui fait toutes les recettes... Je pense que ça, faut déconstruire ça. Oui j'ai partie mon entreprise de rien, mais c'est parce qu'on est une gang à travailler. Ça, des fois, il faut que je le défasse. »

La principale intéressée poursuit : « Encore aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de crédibilité, mais oui, on dirait que les hommes dans le milieu des affaires, c'est difficile à convaincre. Des fois, c'est pour des choses bien banales, comme quelqu'un qui m'a dit que les produits Trois fois par jour pouvaient pas être dans le département des viandes... Parce que c'est un milieu mâle! [...] Je peux pas croire! J'ai eu mon financement, j'ai eu toutes mes affaires, mais là, je peux pas rentrer dans le département des viandes, parce qu'une femme ça ne vend pas des reebs! »

Dans le but de dénoncer le préjugé à sa façon, et prouver qu'il est faux, Marilou dévoile qu'elle a volontairement fait imprimer sur l'emballage une photo d'elle où on peut la voir avec une robe fleurie d'été et une manucure où chaque doigt est coloré différemment. On aime sa vision, elle qui contribue, un jour à la fois, à défaire les préjugés et élever la place des femmes à la tête d'une entreprise.

Dans un milieu principalement composé d'hommes, la femme d'affaires fait preuve d'égérie et est très inspirante!

La semaine prochaine, ce sera au tour du chef d'antenne Patrice Roy de se raconter sur le plateau de Pour emporter. C'est à ne pas manquer, dès 20 h sur ICI ARTV.