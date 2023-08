Frédérique Lessard, triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste, prend sa retraite et décide du même souffle de quitter son conjoint, avec qui elle avait prévu la parfaite après-carrière: fonder une famille. Face au vide, elle découvrira que la vie n’est pas une course dont on peut contrôler l’issue et devra apprendre à vivre sans performer.