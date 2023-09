Debbie Lynch-White sait à quel point faire son coming out est une étape importante pour la personne qui le fait et que la réaction de son entourage peut avoir un impact déterminant sur son avenir. Dans cette série, elle va à la rencontre de gens de tous les milieux et de tous les âges, du pré-ado à une personne plus âgée pour partager non seulement le témoignage de ceux qui ont fait leur coming out, mais aussi celui de leurs proches.