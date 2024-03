On accompagne des familles dans leurs démarches pour obtenir un diagnostic d'autisme. Pour certains parents ou adultes, recevoir un diagnostic peut être salvateur, même réconfortant. Après des mois et des années de questionnement, ils peuvent enfin mettre un mot sur un état et un long questionnement. Après le choc, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, une renaissance, un commencement.