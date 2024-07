Un moment bouleversant dans Autiste, le commencement

Nous avions été prévenus. Dans Autiste, le commencement, nous allions entrer avec les parents dans le bureau des spécialistes qui allaient livrer un diagnostique sur la situation de leur enfant.

Jeudi soir, le couperet est finalement tombé pour Maxime et Astrid, les parents du petit Orion : leur fils est autiste.

Comme le garçon ne parlait pas à trois ans, ne répondait pas quand on l'appelait par son nom et jouait très peu avec les autres amis de la garderie, la mère et le père se doutaient bien du dénouement, mais l'annonce par la psychologue a tout de même été un choc.

Pour les téléspectateurs, de voir les parents déconfits, désemparés, à la fois inquiets pour l'avenir de leur progéniture et soulagés de pouvoir enfin mettre un mot (même si douloureux) sur ses différences, s'avère plutôt confrontant.

La volonté de Charles Lafortune et de Sophie Prégent avec la franchise Autiste, bientôt majeur a toujours été de sensibiliser la population à ce trouble du développement neurologique et, ainsi, améliorer la vie des personnes autistes. Accompagner des parents jusqu'à la grande révélation a certainement décuplé notre empathie et notre respect envers les familles des personnes figurant sur le spectre de l'autisme. Nous avons aussi pu découvrir concrètement comment le trouble se manifeste à l'enfance, en plus de constater que certains individus, comme Jean-François, le père de Victor, apprennent qu'ils ont des traits autistiques très tard dans leur vie.

D'ailleurs, dans le prochain épisode d'Autiste, le commencement, Victor obtiendra son diagnostic et Jean-François entreprendra une vraie évaluation de son cas. Aussi, nous assisterons à une rencontre entre Charles, Sophie, les familles en quête de diagnostic ainsi que les anciens participants de la série.

À noter que c'est dans le dernier épisode de la saison, le 15 août prochain, que Jean-François obtiendra finalement son diagnostic. Dans cet ultime épisode, nous assisterons également au lancement du livre de recettes de Sophie.

Autiste, le commencement est diffusé les jeudis soirs à 19 h sur les ondes de TVA.